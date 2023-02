Der Verpackungshersteller hat 2022 den Umsatz insbesondere dank Übernahmen markant gesteigert. Mittelfristig soll auch ein neues grosses Werk in Indien für weiteres Wachstum sorgen.Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG hat im letzten Jahr den Umsatz insbesondere dank Übernahmen markant gesteigert. Mittelfristig soll auch ein neues grosses Werk in Indien für weiteres Wachstum sorgen. Das Schaffhauser Unternehmen erzielte 2022 einen 34,8 Prozent höheren Umsatz von 2,78 Milliarden Euro. Währungsbereinigt entspricht dies einem Plus von 27,4 Prozent...

