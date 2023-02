In der neuesten BILANZ-Auswertung «Beste Vermögensverwalter der Schweiz 2023» belegt Descartes den dritten Platz über drei Risikoklassen hinweg. Eine umfassende Analyse von ZWEI Wealth zeigt ausserdem die klare Überlegenheit der Performance in der Equity-Kategorie.Zürich - In der BILANZ-Auswertung «Beste Vermögensverwalter der Schweiz 2023» belegt Descartes den dritten Platz über drei Risikoklassen hinweg. Eine umfassende Analyse von ZWEI Wealth zeigt ausserdem die klare Überlegenheit der Performance in der Equity-Kategorie. Kritische Stimmen gegenüber Robo-Advising gab es immer. Das Argument, dass digitales Wealth Management in schwierigen Börsenzeiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...