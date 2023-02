Nel einer der Publikumslieblinge, wenn es um Wasserstoffaktien geht, lieferte heute Morgen die mit Spannung erwarteten Zahlen. Bevor um 8:00 Uhr das Management die Zahlen erläutert, kann man die Zahlen in Abgleich zu den Analystenerwartungen einordnen. Und insgesamt hat Nel . Spannend wird es jetzt, wie die Aktie reagiert. Entwicklungen, die eine ganze Branche mitreissen können - wohin auch immer. Neue Höhen, neue Rückschläge - bei Wasserstoffaktien ist Leben. Und viel Phnatasie. Wir erinnern uns an Bloom Energy, die am 9.02.2023 den ganzen Wasserstoff-Sektor in den Fokus rückten - mit Zahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...