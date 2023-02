DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der für Juni angekündigte Chefwechsel bei Bayer (Veröffentlichung 7:30 Uhr) hat viel Fantasie am Markt freigesetzt. Ob die Hoffnungen in Bill Anderson, den künftigen CEO, berechtigt sind, wird die Bilanz 2022 naturgemäß noch nicht zeigen. Zum letzten Mal präsentiert sie der scheidende Werner Baumann, dessen Amtszeit von der Monsanto-Übernahme und den Schadensersatzprozessen rund um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup gleichsam geprägt wie überschattet worden ist. Dabei lief es zuletzt ausgerechnet dank hoher Glyphosatpreise besser im Agrargeschäft: 2022 dürfte Corp Science insgesamt den Löwenanteil zum Konzerngewinn beigetragen haben. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz Konzern 12.055 +8% 15 11.118 - Pharmaceuticals 5.213 +5% 14 4.951 - Consumer Health 1.550 +10% 14 1.405 - Crop Science 5.252 +12% 14 4.690 EBITDA bereinigt Konzern 2.413 +1% 15 2.395 - Pharmaceuticals 1.574 +5% 14 1.506 - Consumer Health 337 +8% 14 312 - Crop Science 708 -7% 14 761 Ergebnis nach Steuern/Dritten 981 -16% 15 1.161 Ergebnis je Aktie Core 1,19 -6% 15 1,26

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIXTRON (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 191 +5% 5 181 EBIT 58 +1% 5 58 Ergebnis nach Steuern/Dritten 53 +2% 2 52 Ergebnis je Aktie 0,47 +2% 5 0,46

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 116 +14% 102 EBITDA* 65 +13% 58 EBITDA-Marge* 56,6 -- 57,1

* aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

14:00 DE/Flatexdegiro AG, PG zu Jahresergebnis

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis

18:10 DE/Patrizia SE, Jahresergebnis

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+ 6,9% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+12,6% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-4,6% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/-5,6% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,0% gg Vj - CH 09:00 BIP 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 108,5 zuvor: 107,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- DAX-Future 15.420,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.989,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 12.092,50 +0,1% Nikkei-225 27.445,56 +0,1% Schanghai-Composite 3.255,73 -0,1% Hang-Seng-Index 19.883,39 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 133,50% -6 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.381,43 +1,1% DAX-Future 15.426,00 +1,1% XDAX 15.404,88 +1,1% MDAX 28.678,93 +0,9% TecDAX 3.233,17 +1,0% EuroStoxx50 4.248,01 +1,7% Stoxx50 3.918,35 +1,0% Dow-Jones 32.889,09 +0,2% S&P-500-Index 3.982,24 +0,3% Nasdaq-Comp. 11.466,98 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,56% -55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zumeist positive Vorlagen der Wall Street dürften stützen. Neben Geschäftszahlen der Berichtssaison stehen wieder Inflationsdaten im Fokus. So vor allem die Import-Exportpreise aus Deutschland und die Verbraucherpreise aus Frankreich und Spanien. Bei den deutschen Preisdaten wird auf einen kräftigen Rückgang gehofft. Dazu stehen auch wieder Wirtschaftsdaten im Blick. So die BIP-Revisionen in Frankreich und Österreich sowie neue Daten aus der Schweiz. In den USA wird auf den wichtigen Index der Einkaufsmanager Chicago für Februar und das Verbrauchervertrauen geblickt. In beiden Fällen gilt, dass bessere Daten die Sorge vor stärkeren Zinsschritten in den USA befeuern dürften. Bei stärkeren US-Daten rechnen Händler mit einem erneuten Anlauf auf die psychologisch wichtige 4-Prozentmarke bei zehnjährigen US-Staatsanleihen. Aktien dürfte dies belasten.

Rückblick: Fester - Nach dem Abverkauf zum Wochenschluss wurde der Rücksetzer zum Kauf genutzt. Dies belege einmal mehr, dass weiterhin viel Liquidität an der Seitenlinie warte, investiert zu werden, hießt es. Fundamental habe auch die Aussicht auf eine konstruktive Lösung im Nordirland-Vertrag mit der EU gestützt, so CMC. In einem festen Bankenmarkt (+1,6%) ragten Unicredit mit Aufschlägen von 4,6 Prozent heraus. Stützend könnten Aussagen von CEO Andrea Orcel gegenüber Jefferies gewirkt haben. Orcel hatte sich zu der großzügigen Ausschüttungspolitik der Bank bekannt. M&A werde nur in Betracht gezogen, wenn dies diese Politik zusätzlich stärke. PostNL brachen um 8,6 Prozent ein. Nach einem überzeugenden Viertquartal verwies Jefferies auf den enttäuschenden Ausblick. Die EBIT-Prognose liege 43 Prozent unter Konsens, was den Gegenwind bei Kosten und den Verlust von Marktanteilen bei Paketen widerspiegele.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Adidas erholten sich um 1,4 Prozent. Wie Bryan Garnier urteilte, könnte Adidas vor einem Vergleich mit Kanye West bezüglich der Kollektion Yeezy stehen. Das Haus verwies allerdings darauf, dass es sich lediglich um Gerüchte handele. Der Streit mit dem Rapper hatte die Aktie stark gedrückt. Die Aktie der Commerzbank (+4,6%) ist in den DAX zurückgekehrt. Unterstützung bekam die Aktie die vergangenen Monate von steigenden Zinsen. Sollten diese weiter zulegen, gelten die Banken als Profiteure dieser Entwicklung. Bryan Garnier attestierte Basler (+0,9%) ein solides Geschäft. Die Marge habe aber leicht unter Erwartung gelegen und die Abhängigkeit von China mache sich bemerkbar. Zeal Network gewannen 9,2 Prozent. Zusätzlich zur regulären Dividende von 1 Euro schüttet das SDAX-Unternehmen eine Sonderdividende von 2,60 Euro aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach vorläufigen Berechnungen ist Zeal Network im Geschäftsjahr 2022 zweistellig gewachsen. Der Kurs wurde bei Lang & Schwarz um weitere 1,5 Prozent höher gestellt. PVA TePla hat 2022 den Konzernumsatz um 32 Prozent gesteigert und damit die Prognose übertroffen. Die Aktie wurde bei hohen Umsätzen knapp 8 Prozent fester getaxt. Flatexdegiro hat den im Dezember gesenkten Ausblick übertroffen. Die Aktie wurde rund 7 Prozent höher indiziert.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Nach dem Fall auf ein Fünfwochentief zum Ende der Vorwoche hat sich die Wall Street etwas erholt. Allerdings konnten deutlichere Gewinne aus dem frühen Handel nicht behauptet werden. Zuletzt hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank wieder geschürt. Belastend kam hinzu, dass sich Mitglieder der Fed für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten. Konjunkturseitig war der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar deutlicher gesunken als erwartet, was auf eine Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität hindeutet. Die Zinssorgen blieben, der Konjunkturoptimismus sank aber. Pfizer verloren 2,3 Prozent. Der Pharmakonzern spreche mit dem Biotechunternehmen Seagen über eine mögliche Übernahme, hieß es von informierten Personen. Seagen stiegen um 10,4 Prozent. Altria (-1,3%) will sich offenbar mit Milliardenaufwand mit einem Hersteller von E-Zigaretten verstärken.

