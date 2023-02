Die aktuell längste Serie: Hugo Boss mit 11 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.02%) - die längste Serie dieses Jahr: Hugo Boss 11 Tage (Performance: 10.62%). Tagesgewinner war am Montag Steinhoff mit 32,34% auf 0,03 (525% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 50,00% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 19 im BSN Watchlist) vor SolarEdge mit 5,89% auf 313,63 (101% Vol.; 1W 2,82%) und Metro mit 5,28% auf 2,43 (85% Vol.; 1W -6,39%). Die Tagesverlierer: PostNL mit -8,58% auf 1,66 (531% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,43%), European Lithium mit -4,52% auf 0,04 (97% Vol.; 1W -2,22%), Grammer mit -3,91% auf 13,50 (168% Vol.; 1W 3,05%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (21291,61 Mio.), Microsoft (10601,8) und Advanced ...

Den vollständigen Artikel lesen ...