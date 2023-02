Wallisellen (ots) -Wenn Luca, Nina und Lukas über ihre Autos sprechen, kann der Abend lang werden. Die drei bekennenden Petrolheads lieben ihre Autos, Autos mit einem Verbrennungsmotor. Für Sänger Baschi, der seit einigen Monaten mit seinem neuen knallorangen Ford Mustang Mach-E GT nur noch rein elektrisch unterwegs ist, kommt ein Verbrenner nicht mehr unter die Haube. Baschi: "Ich hatte am Anfang zwar etwas Bedenken, insbesondere was das Laden betrifft. Aber ich habe schnell festgestellt, dass das Ladenetz in der Schweiz unglaublich gut ausgebaut ist." Doch nicht nur die Infrastruktur und alles Technische in diesem Zusammenhang haben den Musiker überzeugt. "Der Ford Mustang Mach-E GT ist einfach geil! Mit 490 km Reichweite und einer Beschleunigung von 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht mein elektrisches Pony voll ab", sagt Baschi.Ein Elektro-Neuling gegen drei Verbrenner-FreaksOb der Neo-Stromer auch eingefleischte Auto-Freaks überzeugen kann? Luca, Nina und Lukas leben für ihre Autos. Luca ist mit Autos aufgewachsen, und ein Leben ohne sein Auto könnte er sich nicht vorstellen. Nina hat schon im Kindesalter lieber mit Autos als mit Barbies gespielt. Ihre Leidenschaft für ihren Benziner ist unerschütterlich. Bereits mit 14 Jahren kaufte sich Lukas sein erstes Auto. Seither dreht sich bei ihm alles nur um Blech und Benzin. Für alle drei ist klar: Lieber V8 als AC/DC! Und für Baschi heisst das, alle Register ziehen.Das erste Zusammentreffen der drei Autofreaks mit Baschi verläuft friedlich. Kleine Seitenhiebe kann sich keiner verkneifen. "Was ist das hier? Need for Speed?", ruft Baschi. "Dann schauen wir mal, wie der Toaster so läuft", witzelt Luca. Das lässt sich der Musiker, der ab dem 8. März auch bei der vierten Staffel der TV-Show "Sing meinen Song" zu sehen ist, nur einmal sagen. Nun denn, einsteigen und ab geht die wilde Fahrt. Optisch kann der Ford Mustang Mach-E GT die drei Petrolheads schon mal überzeugen. Die Farbe, die sportliche Form und die schönen Felgen gefallen. Und technisch?Optik und Performance überzeugenDie drehmomentstarke Beschleunigung begeistert schon mal! Doch so schnell sind die drei noch nicht überzeugt. Für Lukas fehlen die Emotionen und Nina vermisst den Sound. "Und dann das Laden! Ich habe keine Lust, 45 Minuten an der Ladesäule herumzustehen", sagt Nina. Baschi kontert: "Mit einer vollen Batterie habe ich eine Reichweite von 490 km und an einem Supercharger lade ich innerhalb von zehn Minuten 100 km drauf." Lukas doppelt nach: "Und wenn du mal nach Italien fährst, dann musst du ja deine Route genau planen?" Kein Problem! Mit der FordPass App kann man seine Fahrt inklusive Ladestopps exakt planen. Mit der FordPass App lässt sich aber nicht nur die optimale Route planen, man kann mit ihr auch den Zustand des Fahrzeugs abfragen samt Reichweitenüberprüfung und Ladestatus, den Standort checken, das Fahrzeug vorwärmen, erhält Verkehrsinformationen in Echtzeit und ist jederzeit mit seinem Auto verbunden. Die drei Auto-Freaks kommen ins Grübeln.Die volle Ladung EmotionenJetzt holt Baschi zum finalen Schlag aus - mit ganz viel Emotionen. "Als ich vor gut zwanzig Jahren in Basel mein erstes Album aufnahm, war ganz in der Nähe eine Ford-Garage. Immer wenn ich an dieser Garage vorbeifuhr, habe ich mir gesagt, irgendwann werde ich mir einen Mustang kaufen. Und siehe da, jetzt fahre ich einen." Luca kontert eiskalt: "Ja, zwar ein bisschen am Ziel vorbei, aber okay."Ob Baschi die drei Petrolheads doch noch von seinem Elektro-Pony überzeugen kann? Die Auflösung gibt es im Video.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100903453