PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges -4

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges Ergebnis 2022 - Nettogewinn von EUR 2.164,7 Mio; Dividende von EUR 1,9 pro Aktie vorgeschlagen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/28.02.2023/07:30) - Finanzzahlen im Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio Q4 21 Q3 22 Q4 22 2021 2022 Zinsüberschuss 1.306,2 1.548,2 1.565,4 4.975,7 5.950,6 Provisionsüberschuss 613,3 615,1 622,5 2.303,7 2.452,4 Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 30,9 -89,5 57,9 231,8 -47,3 Betriebserträge 2.007,0 2.124,0 2.299,9 7.742,0 8.570,6 Betriebsaufwendungen -1.165,5 -1.096,0 -1.193,5 -4.306,5 -4.574,9 Betriebsergebnis 841,5 1.028,1 1.106,4 3.435,5 3.995,8 Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -107,2 -184,3 -141,3 -158,8 -299,5 Betriebsergebnis nach Wertberichtigungen 734,3 843,8 965,1 3.276,7 3.696,2 Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 472,0 510,0 517,7 1.923,4 2.164,7 Zinsspanne (auf durchschnittliche zinstragende Aktiva) 2,08% 2,24% 2,25% 2,05% 2,21% Kosten-Ertrags-Relation 58,1% 51,6% 51,9% 55,6% 53,4% Wertberichtigungsquote (auf durchschnittliche Kundenkredite, brutto) 0,24% 0,37% 0,28% 0,09% 0,15% Steuerquote 14,1% 15,8% 15,0% 17,9% 17,3% Eigenkapitalverzinsung 10,1% 12,5% 11,2% 11,6% 12,6% Bilanz in EUR Mio Dez 21 Sep 22 Dez 22 Dez 21 Dez 22 Kassenbestand und Guthaben 45.495 44.552 35.685 45.495 35.685 Handels- & Finanzanlagen 53.211 57.902 59.833 53.211 59.833 Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 21.001 26.721 18.435 21.001 18.435 Kredite und Darlehen an Kunden 180.268 198.794 202.109 180.268 202.109 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.362 1.300 1.347 1.362 1.347 Andere Aktiva 6.090 6.028 6.456 6.090 6.456 Gesamtaktiva 307.428 335.297 323.865 307.428 323.865 Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading 2.474 3.175 3.264 2.474 3.264 Einlagen von Kreditinstituten 31.886 36.158 28.821 31.886 28.821 Einlagen von Kunden 210.523 232.450 223.973 210.523 223.973 Verbriefte Verbindlichkeiten 32.130 32.331 35.904 32.130 35.904 Andere Passiva 6.902 6.598 6.599 6.902 6.599 Gesamtes Eigenkapital 23.513 24.584 25.305 23.513 25.305 Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 307.428 335.297 323.865 307.428 323.865 Kredit-Einlagen-Verhältnis 85,6% 85,5% 90,2% 85,6% 90,2% NPL-Quote 2,4% 2,0% 2,0% 2,4% 2,0% NPL-Deckungsquote (AC Kredite, ohne Sicherheiten) 90,9% 96,8% 94,6% 90,9% 94,6% Texas-Quote 18,3% 16,2% 16,4% 18,3% 16,4% CET1-Quote (final) 14,5% 13,8% 14,2% 14,5% 14,2%

HIGHLIGHTS

GuV-Zahlen: 2022 verglichen mit 2021, Bilanzzahlen: 31. Dezember 2022 verglichen mit 31. Dezember 2021

Der Zinsüberschuss stieg aufgrund von Zinserhöhungen sowie starken Kreditwachstums in allen sieben Kernmärkten auf EUR 5.950,6 Mio (+19,6%; EUR 4.975,7 Mio). Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf EUR 2.452,4 Mio (+6,5%; EUR 2.303,7 Mio). Anstiege gab es in fast allen Provisionskategorien und in allen Kernmärkten, signifikante Zuwächse wurden insbesondere bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie in der Vermögensverwaltung erzielt. Das Handelsergebnis reduzierte sich auf EUR -778,6 Mio (EUR 58,6 Mio), die Position Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten, erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert stieg auf EUR 731,3 Mio (EUR 173,2 Mio). Die Entwicklung beider Positionen war hauptsächlich auf zinsbedingte Bewertungseffekte zurückzuführen. Die Betriebserträge stiegen auf EUR 8.570,6 Mio (+10,7%; EUR 7.742,0 Mio). Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf EUR 4.574,9 Mio (+6,2%; EUR 4.306,5 Mio). Die Personalaufwendungen stiegen auf EUR 2.668,0 Mio (+3,5%; EUR 2.578,1 Mio), die Sachaufwendungen auf EUR 1.356,2 Mio (+14,9%; EUR 1.180,3 Mio). Die in den Sachaufwendungen verbuchten Beiträge in Einlagensicherungssysteme erhöhten sich auf EUR 142,9 Mio (EUR 122,4 Mio). Die Abschreibungen stiegen auf EUR 550,7 Mio (+0,5%; EUR 548,0 Mio). Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis deutlich auf EUR 3.995,8 Mio (+16,3%; EUR 3.435,5 Mio), ebenso die Kosten-Ertrags-Relation auf 53,4% (55,6%).

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten belief sich aufgrund von Nettodotierungen auf EUR -299,5 Mio bzw. auf 15 Basispunkte des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands (EUR -158,8 Mio bzw. 9 Basispunkte). Zuführungen zu Wertberichtigungen für Kreditrisiken betrafen mit Ausnahme von Kroatien alle Kernmärkte und waren maßgeblich durch die Aktualisierung der zukunftsgerichteten makroökonomischen Annahmen (FLIs) sowie die Berücksichtigung von Kreditrisiken auf kollektiver Basis für zyklische Industrien und energieintensive Sektoren bedingt. Insgesamt bestanden per Ende Dezember krisenbezogene Kreditrisikovorsorgen von EUR 928 Mio. Die NPL-Quote bezogen auf Bruttokundenkredite verbesserte sich mit 2,0% (2,4%) auf den historischen Bestwert. Die NPL-Deckungsquote (ohne Sicherheiten) stieg auf 94,6% (90,9%).

Der sonstige betriebliche Erfolg belief sich auf EUR -398,5 Mio (EUR -310,5 Mio). Diese Verschlechterung war auf höhere Bankenabgaben und Aufwendungen für jährliche Beitragszahlungen in Abwicklungsfonds zurückzuführen. Die Bankenabgaben - derzeit in zwei Kernmärkten zu entrichten - stiegen auf EUR 187,1 Mio (EUR 73,5 Mio). Davon entfielen auf Ungarn EUR 124,1 Mio: Die Gesamtbelastung setzt sich zusammen aus der regulären Bankensteuer von EUR 15,1 Mio (EUR 15,0 Mio), der Transaktionssteuer von EUR 59,1 Mio (EUR 47,9 Mio) und einer erstmalig zu entrichtenden, von den Nettoerlösen des Vorjahres abhängigen Sondersteuer in Höhe von EUR 49,9 Mio. Die Bankensteuer in Österreich lag bei EUR 63,0 Mio (EUR 10,5 Mio). Dieser Anstieg ist zur Hälfte auf einen Einmaleffekt Im Jahr 2022 zurückzuführen. Die Aufwendungen für jährliche Beitragszahlungen in Abwicklungsfonds stiegen - am stärksten in Österreich und in Tschechien - auf EUR 139,1 Mio (EUR 108,6 Mio).

Die Steuern vom Einkommen stiegen auf EUR 556,1 Mio (EUR 525,2 Mio). Das den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnende Periodenergebnis verbesserte sich infolge deutlich höherer Ergebnisbeiträge der Sparkassen erneut auf einen Rekordwert von EUR 501,6 Mio (EUR 484,8 Mio). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis stieg dank des starken Betriebsergebnisses und der niedrigen Risikokosten auf EUR 2.164,7 Mio (EUR 1.923,4 Mio).

Das um AT1-Kapital bereinigte gesamte Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 23,1 Mrd (EUR 21,3 Mrd). Nach Vornahme der in der Eigenkapitalverordnung (CRR) festgelegten Abzugsposten und Filter stieg das Harte Kernkapital (CET1, final) auf EUR 20,4 Mrd (EUR 18,8 Mrd), die gesamten regulatorischen Eigenmittel (final) auf EUR 26,2 Mrd (EUR 24,8 Mrd). Das Gesamtrisiko (die risikogewichteten Aktiva), das Kredit-, Markt- und operationelles Risiko inkludiert (CRR final), stieg auf EUR 143,9 Mrd (EUR 129,6 Mrd).Die Harte Kernkapitalquote (CET1, final) lag bei 14,2% (14,5%), die Gesamtkapitalquote ging auf 18,2% (19,1%) zurück.

Die Bilanzsumme stieg auf EUR 323,9 Mrd (+5,4%; EUR 307,4 Mrd). Auf der Aktivseite verringerten sich Kassenbestand und Guthaben insbesondere in Österreich durch die Rückführung von TLTRO III-Mitteln auf EUR 35,7 Mrd (EUR 45,5 Mrd). Kredite an Banken verringerten sich auf EUR 18,4 Mrd (EUR 21,0 Mrd). Die Kundenkredite stiegen auf netto EUR 202,1 Mrd (+12,1%; EUR 180,3 Mrd). Passivseitig gab es einen Rückgang bei den Einlagen von Kreditinstituten auf EUR 28,8 Mrd (EUR 31,9 Mrd). Die Kundeneinlagen stiegen in allen Kernmärkten - insbesondere in Österreich und in Tschechien - auf EUR 224,0 Mrd (+6,4%; EUR 210,5 Mrd). Das Kredit-Einlagen-Verhältnis stieg auf 90,2% (85,6%).

AUSBLICK 2023

Für 2023 hat sich die Erste Group das Ziel gesetzt, eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von 13 bis 15% zu erwirtschaften. Zur Erreichung dieses Ziels werden vor allem vier Faktoren beitragen: Erstens, positives Wirtschaftswachstum in allen Kernmärkten (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) trotz beträchtlicher geopolitscher und politischer Risiken, die, sollten sie schlagend werden, wohl negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung haben würden; zweitens, ein Zinsumfeld mit weitgehend stabilen Zentralbankleitzinsen in Ländern wie Tschechien, Rumänien und Ungarn sowie entsprechend den Markterwartungen (per Mitte Februar 2023) steigenden Zinsen im Euroraum; drittens, ein Risikoumfeld, das wie schon im Jahr 2022 weiterhin von geringen Kreditausfällen geprägt ist, und schließlich die Fähigkeit der Erste Group, ihr digitales Angebot laufend durch Innovationen zu modernisieren und erfolgreich auszubauen. Werden diese Bedingungen erfüllt, sollten sich das Betriebsergebnis und die Kosten-Ertrags-Relation verbessern. Damit wäre die Erste Group auf einem guten Weg, die angestrebte Kosten-Ertrags-Relation von rund 52% bis 2024 zu erreichen.

Ökonomen gehen derzeit (per Mitte Februar 2023) davon aus, dass die Kernmärkte der Erste Group 2023 in der Lage sein werden, eine Rezession zu vermeiden und sogar ein reales BIP-Wachstum in einer Größenordnung von null bis 3% zu verzeichnen. Der Inflationsdruck sollte nach der 2022 aufgrund außerordentlich hoher Energiepreise zweistelligen Teuerung 2023 nachlassen. Anhaltend niedrige Arbeitslosenraten sollten die Wirtschaftsleistung in allen Märkten der Erste Group stützen. Die Leistungsbilanzsalden, die 2022 wegen außerordentlich hoher Energiepreise stark unter Druck gerieten, sollten sich 2023 dank eines Rückganges der Energiepreise wieder erholen. Auch die Fiskallage sollte sich nach den im Jahr 2022 verzeichneten deutlichen Haushaltsdefiziten wieder verbessern. Die Staatsverschuldung sollte in allen Kernmärkten der Erste Group weitgehend stabil und damit wesentlich unter dem Durchschnitt der Eurozone bleiben.

Vor diesem Hintergrund erwartet die Erste Group ein Nettokreditwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Dazu sollte sowohl das Retail- als auch das Firmenkundengeschäft in allen Märkten der Erste Group beitragen; insgesamt plant die Erste Group, in allen Märkten im Rahmen des Gesamtmarktes zu wachsen. Das Kreditwachstum sollte zusammen mit einem günstigen Einfluss des Zinsumfeldes - wie oben beschrieben - zu einer Steigerung des Zinsüberschusses von rund 10% führen. Bei der zweiten wichtigen Einnahmenkomponente - dem Provisionsüberschuss - wird ein Anstieg im mittleren einstelligen Bereich erwartet. Wie schon 2022, sollten wieder Wachstumsimpulse vom Zahlungsverkehr und von der Versicherungsvermittlung ausgehen, während zusätzliche positive Beiträge aus dem Asset Management und dem Wertpapiergeschäft von einem konstruktiven Kapitalmarktumfeld abhängig sind. Das Handels- und Fair Value-Ergebnis, das 2022 deutlich durch negative Bewertungseffekte aufgrund stark steigender Zinsen vor allem in der CEE-Region, aber auch in der Eurozone belastet wurde, sollte sich 2023 aufgrund geringerer Zinsanstiege in der Eurozone wieder normalisieren. Dies wird allerdings ganz erheblich vom tatsächlichen Zinsumfeld abhängig sein. Die übrigen Einkommenskomponenten sollten im Großen und Ganzen stabil bleiben. Insgesamt wird für 2023 ein Anstieg der Betriebserträge erwartet. Die Betriebsaufwendungen sollten sich um 7 bis 8% und damit weniger stark als die Betriebserträge erhöhen, allerdings wird dies auch von der Währungsentwicklung in der CEE-Region abhängig sein. Damit wird gegenüber 2022 eine weitere Verbesserung der Kosten-Ertrags-Relation erwartet.

Auf Grundlage der oben beschriebenen guten Konjunkturaussichten sollten die Risikokosten 2023 auf niedrigem Niveau bleiben. Zwar sind genaue Prognosen angesichts der gegenwärtig niedrigen Risiko kostenniveaus schwierig, doch geht die Erste Group davon aus, dass sich die Risikokosten 2023 unter 35 Basispunkten der durchschnittlichen Bruttokundenkredite bewegen werden.

Für den sonstigen betrieblichen Erfolg wird, solange keine signifikanten Sondereffekte eintreten, eine weitgehend unveränderte Entwicklung prognostiziert. Der Gruppensteuersatz wird bei unter 20% erwartet, während das Minderheitenergebnis ähnlich wie 2022 ausfallen sollte. Insgesamt strebt die Erste Group somit eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von 13 bis 15% an. Die CET1-Quote der Erste Group sollte hoch bleiben. Der Vorstand der Erste Group wird der Hauptversammlung im Jahr 2023 daher vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von EUR 1,90 je Aktie auszuschütten. Zusätzlich strebt die Erste Group 2023 vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigung einen Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu EUR 300 Mio an.

Risikofaktoren für die Prognose inkludieren (geo-)politische und volkswirtschaftliche (etwa auch Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik) Entwicklungen, regulatorische Maßnahmen sowie globale Gesundheitsrisiken und Änderungen im Wettbewerbsumfeld. Die Entwicklung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat keine unmittelbare direkte Auswirkung auf die Erste Group, da sie in keinem der Staaten mit lokalen Gesellschaften präsent ist. Indirekte Folgen, wie etwa Volatilität an den Finanzmärkten, Auswirkungen von Sanktionen oder der Eintritt von Einlagensicherungs- oder Abwicklungsfällen, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Erste Group ist zudem nichtfinanziellen und rechtlichen Risiken ausgesetzt, die unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld schlagend werden können. Eine schlechter als erwartete Wirtschaftsentwicklung kann auch eine Goodwill-Abschreibung erforderlich machen.

ERGEBNISENTWICKLUNG IM DETAIL

Jänner-Dezember 2022 verglichen mit Jänner-Dezember 2021

in EUR Mio 2021 2022 Änderung Zinsüberschuss 4.975,7 5.950,6 19,6% Provisionsüberschuss 2.303,7 2.452,4 6,5% Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 231,8 -47,3 n/v Betriebserträge 7.742,0 8.570,6 10,7% Betriebsaufwendungen -4.306,5 -4.574,9 6,2% Betriebsergebnis 3.435,5 3.995,8 16,3% Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -158,8 -299,5 88,6% Sonstiger betrieblicher Erfolg -310,5 -398,5 28,3% Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft -73,5 -187,1 >100,0% Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 2.933,4 3.222,4 9,9% Steuern vom Einkommen -525,2 -556,1 5,9% Periodenergebnis 2.408,1 2.666,3 10,7% Nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnendes Periodenergebnis 484,8 501,6 3,5% Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 1.923,4 2.164,7 12,5%

Zinsüberschuss

Der Zinsüberschuss erhöhte sich sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft signifikant. Der Anstieg des Zinsüberschusses bei Privatkunden ist auf ein höheres Zinsniveau in Tschechien, Ungarn, Rumänien, Österreich und der Slowakei sowie größere Kreditvolumina - insbesondere bei Wohnbaukrediten in Tschechien, der Slowakei und Österreich - zurückzuführen. Im Firmenkundengeschäft führten anhaltendes Kreditwachstum in allen Märkten sowie höhere Zinsen zu deutlichen Anstiegen - insbesondere in Tschechien, Ungarn und Rumänien. Das Kapitalmarktgeschäft verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Dieser ist eine Folge höherer Zinsniveaus, günstiger Marktpositionen in Zinsderivaten und größerer Volumina bei Geldmarktplatzierungen. Trotz bilanzieller Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von TLTRO III in Höhe von EUR -123,2 Mio (EUR +93,0 Mio) stieg der Zinsüberschuss auch in Österreich und in der Slowakei. Die Zinsspanne (annualisierte Summe von Zinsüberschuss, Dividendeneinkommen und Periodenergebnis aus Anteilen an At Equity-bewerteten Unternehmen, dividiert durch durchschnittliche zinstragende Aktiva) lag bei 2,21% (2,05%).

Provisionsüberschuss

Zuwächse wurden in allen Kernmärkten und in fast allen Provisionskategorien erzielt. Die markantesten Anstiege gab es in allen Märkten bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie der Vermögensverwaltung vor allem in Österreich und Tschechien. Bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen waren die Anstiege sowohl auf eine höhere Anzahl an Transaktionen als auch auf Preiserhöhungen zurückzuführen.

Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten

Sowohl das Handelsergebnis als auch die Zeile Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Fair Value-Ergebnis) werden maßgeblich durch die Bewertung eigener verbriefter Verbindlichkeiten zum Fair Value beeinflusst. Die Bewertung der erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten eigenen verbrieften Verbindlichkeiten wird im Fair Value-Ergebnis abgebildet, während die Bewertung der korrespondierenden Absicherungsgeschäfte im Handelsergebnis erfasst wird.

Das Handelsergebnis drehte sich aufgrund von Bewertungseffekten infolge der Marktzinsentwicklung im Derivativgeschäft auf EUR -778,6 Mio (EUR 58,6 Mio). Die Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten entwickelten sich gegenläufig und erhöhten sich auf EUR 731,3 Mio (EUR 173,2 Mio). Verlusten aus der Bewertung des Wertpapierportfolios in Österreich (im Segment Sparkassen) und dem Kreditportfolio im Fair Value-Bestand in Ungarn standen, bedingt durch den Anstieg der langfristigen Zinsen, deutlich höhere Erträge aus der Bewertung eigener verbriefter Verbindlichkeiten gegenüber.

Verwaltungsaufwand

in EUR Mio 2021 2022 Änderung Personalaufwand 2.578,1 2.668,0 3,5% Sachaufwand 1.180,3 1.356,2 14,9% Abschreibung und Amortisation 548,0 550,7 0,5% Verwaltungsaufwand 4.306,5 4.574,9 6,2%

Der Personalaufwand erhöhte sich besonders deutlich in Tschechien, aber auch in Rumänien und Kroatien. Beim Sachaufwand gab es Anstiege in allen Kostenkategorien. Neben deutlich gestiegenen IT-Aufwendungen in Österreich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierungsbestrebungen erhöhte sich der Raumaufwand, getrieben durch signifikant höhere Energiekosten, in allen Kernmärkten. Die Beiträge in Einlagensicherungssysteme stiegen auf EUR 142,9 Mio (EUR 122,4 Mio). In Ungarn stiegen die Aufwendungen auf EUR 18,2 Mio (EUR 7,1 Mio), vor allem wegen eines Einlagensicherungsfalls (Sberbank Europe AG). In Rumänien erhöhten sich die Aufwendungen für die Beitragszahlungen auf EUR 9,3 Mio (EUR 3,4 Mio), in Kroatien auf EUR 7,5 Mio (EUR 1,9 Mio). In Österreich gingen sie auf EUR 79,7 Mio (EUR 85,5 Mio) zurück. Die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 53,4% (55,6%).

Personalstand am Ende der Periode

Dez 21 Dez 22 Änderung Österreich 15.606 15.790 1,2% Erste Group, EB Oesterreich und Tochtergesellschaften 8.538 8.687 1,7% Haftungsverbund-Sparkassen 7.068 7.103 0,5% Außerhalb Österreichs 28.990 29.696 2,4% Teilkonzern Ceská sporitelna 9.711 10.010 3,1% Teilkonzern Banca Comerciala Româna 5.342 5.430 1,6% Teilkonzern Slovenská sporitel'na 3.644 3.585 -1,6% Teilkonzern Erste Bank Hungary 3.238 3.352 3,5% Teilkonzern Erste Bank Croatia 3.220 3.319 3,1% Teilkonzern Erste Bank Serbia 1.197 1.260 5,2% Sparkassen Tochtergesellschaften 1.461 1.507 3,1% Sonstige Tochtergesellschaften und ausländische Filialen 1.177 1.233 4,7% Gesamt 44.596 45.485 2,0%

Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten

Die Verluste aus der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten beliefen sich auf EUR 75,3 Mio (EUR 32,8 Mio). Darin sind vor allem negative Ergebnisse aus dem Verkauf von Wertpapieren in Tschechien enthalten.

Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten belief sich auf EUR -299,5 Mio (EUR -158,8 Mio). Die Nettodotierungen von Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen erhöhten sich insbesondere durch Dotierungen in Österreich auf EUR 336,4 Mio (EUR 119,1 Mio). Positiv wirkten sich unverändert hohe Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen in allen Segmenten insbesondere in Tschechien, Österreich und Kroatien in Höhe von EUR 82,1 (EUR 90,8 Mio) aus. Die Nettodotierungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien gingen auf EUR 27,6 Mio (EUR 104,8 Mio) zurück.

Zuführungen zu Wertberichtigungen für Kreditrisiken waren maßgeblich durch die Aktualisierung der zukunftsgerichteten makroökonomischen Annahmen (FLIs) sowie die Berücksichtigung von Kreditrisiken auf kollektiver Basis für zyklische Industrien und energieintensive Sektoren bedingt. Insgesamt bestanden per Ende Dezember 2022 krisenbezogene Kreditrisikovorsorgen von EUR 928 Mio.

Sonstiger betrieblicher Erfolg

Der sonstige betriebliche Erfolg wird maßgeblich von den Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft beeinflusst. Diese stiegen auf EUR 187,1 Mio (EUR 73,5 Mio). Die Belastung der österreichischen Gesellschaften erhöhte sich auf EUR 63,0 Mio (EUR 10,5 Mio). Dieser Anstieg ist zur Hälfte auf einen Einmaleffekt im Jahr 2022 zurückzuführen. Die reguläre ungarische Bankensteuer stieg geringfügig auf EUR 15,1 Mio (EUR 15,0 Mio). Zusammen mit der Finanztransaktionssteuer in Höhe von EUR 59,1 Mio (EUR 47,9 Mio) und einer erstmalig zu entrichtenden, von den Nettoerlösen des Vorjahres abhängigen Sondersteuer in Höhe von EUR 49,9 Mio resultierten in Ungarn Bankenabgaben von insgesamt EUR 124,1 Mio (EUR 63,0 Mio).

Der Saldo aus Zuführungen/Auflösungen für sonstige Rückstellungen verbesserte sich auf EUR 46,3 Mio (EUR 5,1 Mio). Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der rumänischen Bausparkasse verursachten Aufwendungen in Höhe von EUR 46,9 Mio, zusätzlich wurde im Zuge der Held for Sale-Klassifizierung einer rumänischen Tochtergesellschaft eine Rückstellung in Höhe von EUR 20,1 Mio gebildet. Diese negativen Effekte in Rumänien wurden durch Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von EUR 54,3 Mio im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zu Konsumentenschutzklagen teilweise kompensiert. Darüber hinaus sind im sonstigen betrieblichen Erfolg die jährlichen Beiträge in Abwicklungsfonds von EUR 139,1 Mio (EUR 108,6 Mio) verbucht. Anstiege waren vor allem in Österreich auf EUR 73,9 Mio (EUR 51,5 Mio) und in Tschechien auf EUR 39,2 Mio (EUR 31,9 Mio) zu verzeichnen.

FINANZERGEBNISSE IM QUARTALSVERGLEICH

Viertes Quartal 2022 verglichen mit dem dritten Quartal 2022

in EUR Mio Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Gewinn- und Verlustrechnung Zinsüberschuss 1.306,2 1.392,1 1.444,9 1.548,2 1.565,4 Provisionsüberschuss 613,3 615,3 599,5 615,1 622,5 Dividendenerträge 5,0 2,4 17,7 2,8 6,2 Handelsergebnis -8,8 -256,6 -275,9 -316,0 69,9 Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 39,7 239,7 277,1 226,5 -12,0 Finanzinstrumenten Periodenergebnis aus Anteilen an At Equity-bewerteten Unternehmen 5,4 3,0 5,1 6,2 3,8 Mieterträge aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien & sonstigen 46,2 40,2 42,1 41,3 44,2 Operating Leasing-Verträgen Personalaufwand -696,8 -630,7 -663,9 -672,5 -700,8 Sachaufwand -333,8 -468,1 -249,6 -285,7 -352,8 Abschreibung und Amortisation -134,9 -136,4 -136,6 -137,7 -140,0 Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten zu AC -9,5 -0,9 -29,9 -16,5 -4,7 Sonstige Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von Finanzinstrumenten, nicht zum -6,4 1,9 0,1 -25,2 -0,1 FVPL Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -107,2 -59,1 85,1 -184,3 -141,3 Sonstiger betrieblicher Erfolg -67,2 -132,7 -66,5 -47,3 -152,1 Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft -1,9 -40,2 -70,7 -22,3 -53,9 Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 651,2 610,1 1.049,2 754,9 808,3 Steuern vom Einkommen -91,6 -115,6 -199,7 -119,3 -121,6 Periodenergebnis 559,6 494,5 849,5 635,6 686,7 Nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnendes Periodenergebnis 87,6 45,7 161,3 125,6 169,0 Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 472,0 448,8 688,2 510,0 517,7

Der Zinsüberschuss stieg um 1,1%. In Österreich und Rumänien wurden aufgrund von Zinserhöhungen signifikante Steigerungen verzeichnet. Bilanzielle Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von TLTRO III in Höhe von EUR -123,2 Mio wirkten sich in Österreich und in der Slowakei negativ aus. In Ungarn belasteten gesetzliche Maßnahmen im Privatkunden- und SME-Bereich den Zinsüberschuss. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 1,2%. Anstiegen aus dem Kreditgeschäft (vor allem in Österreich) sowie bei Vermittlungsprovisionen (vor allem in Tschechien) standen Rückgänge bei Zahlungsverkehrsdienstleistungen (vor allem in Österreich und Kroatien) gegenüber. Das Handelsergebnis verbesserte sich: Einem Anstieg im Devisenhandel standen negative Bewertungseffekte im Derivatehandel, bedingt durch die Marktzinsentwicklung, gegenüber. Der Rückgang der Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten war vor allem durch marktzinsbedingte Bewertungsverluste verbriefter Verbindlichkeiten bedingt. Das Kreditportfolio im Fair Value-Bestand in Ungarn und das Wertpapierportfolio in Österreich

(Segment Sparkassen) entwickelte sich hingegen im Vergleich zum dritten Quartal positiv.

Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich um 8,9%. Der Personalaufwand stieg - vor allem saisonal bedingt durch Rückstellungen für Boni - um 4,2%. Der Anstieg im Sachaufwand (+23,5%) ist vor allem auf höhere Marketingkosten in Österreich zurückzuführen. Die Kosten-Ertrags-Relation lag bei 51,9% (51,6%).

Die Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten beliefen sich auf EUR -4,8 Mio (EUR -41,7 Mio). Darin enthalten sind Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren in Tschechien.

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten verbesserte sich. Anstiege gab es bei den Nettodotierungen von Wertberichtigungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien sowohl in Österreich als auch in CEE.

Der sonstige betriebliche Erfolg verschlechterte sich. Die Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft erhöhten sich auf EUR 53,9 Mio (EUR 22,3 Mio). Davon entfielen EUR 15,7 Mio (EUR 13,8 Mio) auf Ungarn (bedingt durch Transaktionssteuern). In Österreich belief sich die Bankensteuer auf EUR 38,2 Mio (EUR 8,5 Mio). Dieser Anstieg ist auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Im vierten Quartal verursachten Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der rumänischen Bausparkasse Aufwendungen in Höhe von EUR 46,9 Mio, zusätzlich wurde im Zuge der Held for Sale-Klassifizierung einer rumänischen Tochtergesellschaft eine Rückstellung in Höhe von EUR 20,1 Mio gebildet.

BILANZ DER ERSTE GROUP

31. Dezember 2022 verglichen mit 31. Dezember 2021

in EUR Mio Dez 21 Dez 22 Änderung Aktiva Kassenbestand und Guthaben 45.495 35.685 -21,6% Handels- & Finanzanlagen 53.211 59.833 12,4% Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 21.001 18.435 -12,2% Kredite und Darlehen an Kunden 180.268 202.109 12,1% Immaterielle Vermögensgegenstände 1.362 1.347 -1,1% Andere Aktiva 6.090 6.456 6,0% Summe der Vermögenswerte 307.428 323.865 5,3% Passiva und Eigenkapital Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading 2.474 3.264 31,9% Einlagen von Kreditinstituten 31.886 28.821 -9,6% Einlagen von Kunden 210.523 223.973 6,4% Verbriefte Verbindlichkeiten 32.130 35.904 11,7% Andere Passiva 6.902 6.599 -4,4% Gesamtes Eigenkapital 23.513 25.305 7,6% Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 307.428 323.865 5,3%

Kassenbestand und Guthaben gingen - wesentlich bedingt durch vorzeitige Rückzahlungen von TLTRO III-Mitteln - auf EUR 35,7 Mrd (EUR 45,5 Mrd) zurück. Die Handels- und Finanzanlagen in den verschiedenen Kategorien der finanziellen Vermögenswerte stiegen auf EUR 59,8 Mrd (EUR 53,2 Mrd).

Kredite an Banken (netto), die nicht täglich fällige Sichteinlagen inkludieren, verringerten sich auf insgesamt EUR 18,4 Mrd (EUR 21,0 Mrd). Die Kundenkredite (netto) stiegen - vor allem in Österreich und in Tschechien - auf EUR 202,1 Mrd (EUR 180,3 Mrd).

Wertberichtigungen für Kundenkredite lagen bei EUR 4,0 Mrd (EUR 3,9 Mrd). Die NPL-Quote, das Verhältnis der notleidenden Kredite zu den Bruttokundenkrediten, verbesserte sich auf 2,0% (2,4%), die Deckung der notleidenden Kredite durch Risikovorsorgen (basierend auf Bruttokundenkrediten) stieg auf 94,6% (90,9%).

Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading erhöhten sich auf EUR 3,3 Mrd (EUR 2,5 Mrd). Der Rückgang der Bankeinlagen auf EUR 28,9 Mrd (EUR 31,9 Mrd) ist insbesondere bedingt durch die vorzeitige Rückführung von TLTRO III-Verbindlichkeiten; deren Buchwert belief sich zum Jahresende auf EUR 15,6 Mrd (EUR 20,9 Mrd). Die Kundeneinlagen stiegen insbesondere aufgrund von starken Zuwächsen bei Termineinlagen auf EUR 224,0 Mrd (EUR 210,5 Mrd). Das Kredit-Einlagen-Verhältnis lag damit bei 90,2% (85,6%). Die verbrieften Verbindlichkeiten stiegen auf EUR 35,9 Mrd (EUR 32,1 Mrd).

Die Bilanzsumme stieg auf EUR 323,9 Mrd (EUR 307,4 Mrd). Das gesamte bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 25,3 Mrd (EUR 23,5 Mrd). Darin ist Zusätzliches Kernkapital (AT1, Additional Tier 1) im Ausmaß von insgesamt EUR 2,2 Mrd aus vier Emissionen (April 2017, März 2019, Jänner 2020 und November 2020) inkludiert. Nach Vornahme der in der Eigenkapitalverordnung (CRR) festgelegten Abzugsposten und Filter stiegen das Harte Kernkapital (CET1, CRR final) auf EUR 20,4 Mrd (EUR 18,8 Mrd) und die gesamten regulatorischen Eigenmittel (CRR final) auf EUR 26,2 Mrd (EUR 24,8 Mrd).

Der Gesamtrisikobetrag - die gesamten risikogewichteten Aktiva (RWA) aus Kredit-, Markt- und operationellem Risiko (CRR final) - stieg auf EUR 143,9 Mrd (EUR 129,6 Mrd).

Die Eigenmittelquote - gesamte Eigenmittel in Prozent des Gesamtrisikos (CRR final) - ging auf 18,2% (19,1%) zurück, blieb jedoch deutlich über dem gesetzlichen Mindesterfordernis. Die Kernkapitalquote belief sich auf 15,8% (16,2%), die Harte Kernkapitalquote auf 14,2% (14,5%), beide CRR final.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Jänner-Dezember 2022 verglichen mit Jänner-Dezember 2021

Die Tabellen und der Text auf den nächsten Seiten geben einen kurzen Überblick zur Beurteilung der Ertragskraft der geografischen Segmente der Erste Group (Geschäftssegmente) sowie jener der Business Segmente und fokussieren auf ausgewählte und teilweise zusammengefasste Positionen. Zusätzliche Informationen sind unter www.erstegroup.com/ investorrelations im Excel-Format verfügbar.

Betriebserträge setzen sich aus dem Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Handelsergebnis, den Gewinnen/Verlusten von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten, den Dividendenerträgen, dem Periodenergebnis aus Anteilen an At Equity-bewerteten Unternehmen sowie Mieterträgen aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien & sonstigen Operating Leasing-Verträgen zusammen. Die drei zuletzt aufgelisteten Komponenten sind in den Tabellen dieses Kapitels nicht ausgewiesen. Handelsergebnis und Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten sind in einem Posten - Handelsergebnis & Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten (FVPL) - zusammengefasst. Betriebsaufwendungen entsprechen dem Posten Verwaltungsaufwand. Das Betriebsergebnis stellt den Saldo aus Betriebserträgen und Betriebsaufwendungen dar. Die Risikovorsorgen für Kredite und Forderungen sind im Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten enthalten. Im sonstigen Ergebnis zusammengefasst sind der sonstige betriebliche Erfolg und die Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten, nicht zum Fair Value bilanziert (netto). Die Kosten-Ertrags-Relation stellt das Verhältnis der Betriebsaufwendungen zu den Betriebserträgen dar. Die Verzinsung auf das zugeordnete Kapital errechnet sich aus dem Periodenergebnis nach Steuern/vor Minderheiten in Relation zum durchschnittlich zugeordneten Kapital.

Nach geografischen Segmenten(Geschäftssegmente)

Erste Bank Oesterreich & Tochtergesellschaften

in EUR Mio 2021 2022 Änderung Zinsüberschuss 646,4 708,9 9,7% Provisionsüberschuss 460,1 480,1 4,3% Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 17,0 -0,8 n/v Betriebserträge 1.193,3 1.250,4 4,8% Betriebsaufwendungen -702,7 -688,6 -2,0% Betriebsergebnis 490,6 561,7 14,5% Kosten-Ertrags-Relation 58,9% 55,1% Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -31,5 -31,1 -1,3% Sonstiges Ergebnis -34,8 -35,8 3,0% Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 306,6 320,1 4,4% Verzinsung auf zugeordnetes Kapital 16,4% 14,6%

Das Segment Erste Bank Oesterreich und Tochtergesellschaften (EBOe und Töchter) beinhaltet die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) und ihre wichtigsten Tochtergesellschaften (z.B. sBausparkasse, Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse, Sparkasse Hainburg).

Der Anstieg im Zinsüberschuss aufgrund höherer Kreditvolumina und des gestiegenen Zinsniveaus wurde zum Teil durch die negative Auswirkung von bilanziellen Einmaleffekten in Höhe von EUR -40,5 Mio im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von TLTRO III-Finanzierungen der EZB (EUR 20,1 Mio) kompensiert. Der Provisionsüberschuss stieg aufgrund höherer Erträge aus dem Zahlungsverkehr. Der Rückgang von Handelsergebnis & Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten (FVPL) war Bewertungseffekten zuzuschreiben. Die Dekonsolidierung einer Tochtergesellschaft war der Hauptgrund für den Rückgang von Mieterträgen aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und sonstigem Operating Leasing.

