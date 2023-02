DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Zoom Video Communications hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal sowie dem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Videokonferenz-Unternehmen hatte vor kurzem noch rund 15 Prozent der Belegschaft abgebaut, nachdem der Boom der Pandemie-Zeit abgeflaut war. Die Zoom-Aktie legte im nachbörslichen Handel kräftig zu.

Das Unternehmen vermeldete für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 104,1 Millionen Dollar oder 36 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 1,12 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,07 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Bereinigt ergab sich ein Gewinn je Aktie von 1,22 Dollar. Dieser lag zwar unter dem Vorjahreswert von 1,29 Dollar pro Aktie, übertraf aber die Markterwartungen. Die von FactSet befragten Analysten hatten hier lediglich mit 81 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar gerechnet.

Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 96 bis 98 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 1,08 bis 1,09 Milliarden Dollar. Laut FactSet rechnen die Analysten im Durchschnitt mit 86 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 1,12 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr wird mit einem bereinigten Gewinn von 4,11 bis 4,18 Dollar je Aktie sowie einem Umsatz von 4,46 bis 4,48 Milliarden Dollar gerechnet, während die Analysten im Durchschnitt von 3,66 Dollar pro Aktie sowie einem Umsatz von 4,38 Milliarden Dollar ausgehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:15 HP Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 108,5 zuvor: 107,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.989,75 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.092,50 +0,1% Nikkei-225 27.445,56 +0,1% Hang-Seng-Index 19.859,84 -0,4% Kospi 2.412,84 +0,4% Shanghai-Composite 3.257,43 -0,0% S&P/ASX 200 7.258,40 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Meist kaum verändert zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag nach positiven Vorgaben aus den USA. Vor dem mit Spannung erwarteten chinesischen Einkaufsmanagerindex am Mittwoch halten sich die Anleger allerdings zurück. An den chinesischen Börsen fallen Telekomaktien mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf, nachdem die Regierung in Beijing ihren jüngsten Digitalisierungsplan vorgestellt hat. In Hongkong geht es mit ZTE um 6,1 Prozent aufwärts. China Unicom verbessern sich um 4,2 Prozent, China Mobile um 2,3 Prozent und China Telecom um 3,9 Prozent. In Schanghai springt die Aktie des Telekomausrüsters Nanjing Huamai Technology um 10 Prozent nach oben. In Tokio sind Aktien des Elektroniksektors gesucht, die von der jüngsten Schwäche des Yen profitieren. Konjunkturdaten zeigten Licht und Schatten: Während der Einzelhandelsumsatz im Januar auf Jahressicht kräftig stieg, schrumpfte die Industrieproduktion verglichen zum Vormonat stärker als angenommen. Die australische Börse schloss 0,5 Prozent höher, angeführt vom Rohstoffsektor und den Aktien von Immobilientrusts. Unterstützung kam vom im Januar überraschend deutlich gestiegenen Einzelhandelsumsatz. Kursverluste im Finanzsektor bremsten den breiten Markt.

US-NACHBÖRSE

Zoom Video Communications sprangen um 7,2 Prozent. Der Betreiber einer Video-Kommunikationsplattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal und dem Ausblick positiv überrascht (siehe Tagesthema). Besser als befürchtet lief es im vierten Quartal für Vimeo (+3,4%), den Betreiber eines Portals, auf dem Nutzer Videos teilen können. Hims & Hers Health (+8,4%), Betreiber einer Telemedizin-Plattform, verdoppelte den Umsatz nahezu im vierten Quartal und verzeichnete erstmals mehr als eine Million Kunden. Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen weiteres Wachstum zum Ziel gesetzt. Um 15,6 Prozent verteuerten sich die Aktien von Progyny. Der Anbieter von Kinderwunschbehandlungen hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und auch mit dem Ausblick überzeugt. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick des Klinikbetreibers Universal Health Services (-5,5%) aufgenommen. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal waren hingegen besser ausgefallen als erwartet. Aptinyx (-63%) wird die Entwicklung eines Medikaments zur Behandlung von kognitiven Beeinträchtigungen, die im Zusammenhang mit Demenz und Parkinson auftreten, nicht fortsetzen, nachdem eine Phase-II-Studie nicht die erhofften Ergebnisse erbracht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.889,09 +0,2% 72,17 -0,8% S&P-500 3.982,24 +0,3% 12,20 +3,7% Nasdaq-Comp. 11.466,98 +0,6% 72,04 +9,6% Nasdaq-100 12.057,79 +0,7% 88,14 +10,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 829 Mio 852 Mio Gewinner 1.843 878 Verlierer 1.240 2.175 Unverändert 104 112

Etwas fester - Nach dem Fall auf ein Fünfwochentief zum Ende der Vorwoche hat sich die Wall Street etwas erholt. Allerdings konnten deutlichere Gewinne aus dem frühen Handel nicht behauptet werden. Zuletzt hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank wieder geschürt. Belastend kam hinzu, dass sich Mitglieder der Fed für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten. Konjunkturseitig war der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar deutlicher gesunken als erwartet, was auf eine Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität hindeutet. Die Zinssorgen blieben, der Konjunkturoptimismus sank aber. Pfizer verloren 2,3 Prozent. Der Pharmakonzern spreche mit dem Biotechunternehmen Seagen über eine mögliche Übernahme, hieß es von informierten Personen. Seagen stiegen um 10,4 Prozent. Altria (-1,3%) will sich offenbar mit Milliardenaufwand mit einem Hersteller von E-Zigaretten verstärken.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 -1,2 4,80 36,7 5 Jahre 4,17 -3,9 4,21 17,3 7 Jahre 4,08 -3,9 4,12 10,8 10 Jahre 3,92 -3,0 3,95 4,1 30 Jahre 3,93 +0,0 3,93 -4,1

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach dem kräftigen Anstieg am Freitag etwas nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:17 % YTD EUR/USD 1,0587 -0,2% 1,0607 1,0544 -1,1% EUR/JPY 144,28 -0,1% 144,47 143,70 +2,8% EUR/GBP 0,8790 -0,1% 0,8795 0,8830 -0,7% GBP/USD 1,2044 -0,1% 1,2061 1,1945 -0,4% USD/JPY 136,29 +0,1% 136,21 136,28 +3,9% USD/KRW 1.324,03 +0,4% 1.318,52 1.322,55 +4,9% USD/CNY 6,9405 -0,1% 6,9450 6,9672 +0,6% USD/CNH 6,9597 -0,0% 6,9610 6,9833 +0,5% USD/HKD 7,8483 +0,0% 7,8445 7,8458 +0,5% AUD/USD 0,6727 -0,2% 0,6737 0,6711 -1,3% NZD/USD 0,6150 -0,3% 0,6166 0,6144 -3,2% Bitcoin BTC/USD 23.387,23 -0,4% 23.480,66 23.423,38 +40,9%

Der Dollar zeigte sich nach den Daten zu den Auftragseingängen mit Abgaben. Der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. US-Wirtschaftsdaten seien entscheidend für die Dollar-Entwicklung, da Anleger nach Hinweisen auf den Zinspfad der Fed Ausschau hielten, hieß es vom Devisenmakler Tickmill. "Die jüngst starken US-Daten haben die Ansicht gestärkt, dass die Fed im März eine größere Zinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen oder eine längere Dauer der Straffung in diesem Jahr signalisieren könnte", so Analyst James Harte. Mit den nun schwachen Daten geriet diese Sicht etwas ins Wanken.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,99 75,68 +0,4% +0,31 -5,6% Brent/ICE 82,67 82,45 +0,3% +0,22 -3,6%

Die Ölpreise notierten etwas leichter. Die Preise für Brent und WTI gaben um bis zu 1,1 Prozent nach. Händler verwiesen zur Begründung auf die schwachen Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Mit Spannung werde zudem auf die wöchentlichen Öllagerdaten gewartet, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,60 1.812,75 +0,1% +1,85 -0,5% Silber (Spot) 20,63 20,63 +0,0% +0,00 -13,9% Platin (Spot) 943,00 942,93 +0,0% +0,08 -11,7% Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,1% -0,01 +5,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2023 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.