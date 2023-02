Ob du wirklich 10.000 Euro in Realty Income (WKN: 899744) investieren möchtest, das bleibt explizit deine Entscheidung. Schau nicht nur auf die monatliche Dividende, sondern betrachte das Unternehmen, die Stabilität, die Qualität … und selbstverständlich auch Dinge wie die Struktur deines Depots. Trotzdem wollen wir heute einmal überlegen, was in einem solchen Setting passiert. 10.000 Euro sind eine Menge Geld. Entsprechend setzt man als Investor so manchen Hebel damit in Bewegung. Realty Income: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...