Warren Buffett, Coca-Cola und die Dividende: Wie legendär ist diese Investition denn eigentlich, bitte? Der Starinvestor erhält gemessen an seinem Kaufkurs zum Ende der 1980er-Jahre eine Dividendenrendite von über 50 %. Das ist wohl der Traum vieler Einkommensinvestoren. In seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre hat Warren Buffett eine klare Botschaft: Die Dividende von Coca-Cola (WKN: 850663) und auch die von American Express sei zwar ziemlich nett, aber es handle sich um keine spektakulären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...