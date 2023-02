Der DAX ist stark in die neue Woche gestartet. Der Leitindex konnte zwar nicht alle Gewinne halten. Unter dem Strich sprang aber ein Plus von 1,1 Prozent heraus. Heute rückt zunächst die Marke von 15.400 Punkten in den Fokus. Bei den Einzelwerten geht es heute um WTI, Tesla, Bayer, die Commerzbank, ...