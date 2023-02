Die Erste Group verzeichnete für das Jahr 2022 einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 16,3 Prozent auf 4 Mrd. Euro. Der Nettogewinn der Bankengruppe belief sich auf 2,16 Mrd. Euro (2021: 1,92 Mrd. Euro). CFO Stefan Dörfler: "Aufgrund eines sehr soliden Kreditwachstums in all unseren Märkten und Segmenten, sowie einem günstigen Zinsumfeld, war der Zinsüberschuss der ausschlaggebende Faktor für die starke operative Performance. Wir profitierten nicht nur von einer positiven Ertragsdynamik, sondern konnten trotz des erheblichen Inflationsdrucks im vergangenen Jahr, auch den Anstieg bei den Kosten eindämmen." Der Zinsüberschuss stieg aufgrund des starken Wachstums des Kreditvolumens und Zinserhöhungen in allen Kernmärkten der Erste Group um 19,6 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...