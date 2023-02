Britvic plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 28-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST

Transactions in Own Securities

28th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 27th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 837.00p Lowest price paid per share (pence): 833.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 835.20p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:04:18 GBp 264 836.50 XLON xy49x4w1g5M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:06:36 GBp 126 834.00 XLON xy49x4w1jhu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:06:36 GBp 230 834.50 XLON xy49x4w1jhw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:10:20 GBp 146 835.50 XLON xy49x4w1kS@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:18:27 GBp 185 836.00 XLON xy49x4w1YYG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:24:16 GBp 149 836.50 XLON xy49x4w1crY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:26:46 GBp 10 836.50 XLON xy49x4w1uEd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:26:46 GBp 496 836.50 XLON xy49x4w1uEf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:26:46 GBp 59 836.00 XLON xy49x4w1uEn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:26:46 GBp 126 836.00 XLON xy49x4w1uEp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:28:23 GBp 241 837.00 XLON xy49x4w1x9r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:30:44 GBp 307 836.00 XLON xy49x4w1zH9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:34:20 GBp 306 835.50 XLON xy49x4w1n2Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:34:20 GBp 296 836.00 XLON xy49x4w1n2e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:37:23 GBp 185 835.00 XLON xy49x4w1ouK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:46:42 GBp 313 836.00 XLON xy49x4w08tI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:46:42 GBp 221 835.00 XLON xy49x4w08sY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:48:09 GBp 295 835.50 XLON xy49x4w0BWF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:53:10 GBp 324 834.50 XLON xy49x4w0EBT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 08:53:12 GBp 58 834.00 XLON xy49x4w0E9L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:02:36 GBp 139 836.00 XLON xy49x4w04DP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:05:24 GBp 149 836.00 XLON xy49x4w06Da BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:05:24 GBp 182 836.00 XLON xy49x4w06DY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:06:00 GBp 221 835.50 XLON xy49x4w06c5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:08:39 GBp 211 835.00 XLON xy49x4w0O4m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:09:57 GBp 207 835.00 XLON xy49x4w0RJX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:20:57 GBp 200 835.50 XLON xy49x4w0H1J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:22:01 GBp 290 835.50 XLON xy49x4w0GMm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:22:50 GBp 313 835.00 XLON xy49x4w0GqI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:28:32 GBp 234 835.00 XLON xy49x4w0KCj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:33:51 GBp 282 835.00 XLON xy49x4w0eRs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:43:51 GBp 247 835.00 XLON xy49x4w0kn2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:43:53 GBp 20 835.50 XLON xy49x4w0kq@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:43:53 GBp 202 835.50 XLON xy49x4w0kqy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:47:24 GBp 233 835.50 XLON xy49x4w0Wr0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:47:25 GBp 282 835.00 XLON xy49x4w0Wgp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:49:17 GBp 209 834.50 XLON xy49x4w0YVc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:49:17 GBp 107 834.50 XLON xy49x4w0YVe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:55:47 GBp 212 833.50 XLON xy49x4w0cBN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:57:44 GBp 205 833.50 XLON xy49x4w0vDs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 09:59:47 GBp 1 833.50 XLON xy49x4w0uyf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:10:52 GBp 246 834.00 XLON xy49x4w0npu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:11:41 GBp 289 835.50 XLON xy49x4w0mT8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:13:46 GBp 372 834.50 XLON xy49x4w0p4T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:20:04 GBp 47 835.50 XLON xy49x4w0tu2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:20:04 GBp 107 835.50 XLON xy49x4w0tu4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:22:52 GBp 14 835.50 XLON xy49x4w79T8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:22:52 GBp 22 835.50 XLON xy49x4w79TA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:22:52 GBp 192 835.50 XLON xy49x4w79TE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:25:08 GBp 334 835.00 XLON xy49x4w78CB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:32:12 GBp 58 835.00 XLON xy49x4w7Ch0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:32:12 GBp 31 835.00 XLON xy49x4w7Ch2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:32:12 GBp 128 835.00 XLON xy49x4w7ChF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:37:48 GBp 1 835.50 XLON xy49x4w709f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:41:30 GBp 276 835.00 XLON xy49x4w7245 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 10:51:37 GBp 277 835.00 XLON xy49x4w7O@O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:06:14 GBp 83 836.00 XLON xy49x4w7Gb3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:06:14 GBp 275 836.00 XLON xy49x4w7Gb5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:06:14 GBp 430 836.00 XLON xy49x4w7Gb7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:06:14 GBp 255 836.00 XLON xy49x4w7Gac BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:06:14 GBp 468 836.00 XLON xy49x4w7Gam BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:07:39 GBp 235 835.50 XLON xy49x4w7JeH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:07:53 GBp 98 835.50 XLON xy49x4w7JZ1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:08:04 GBp 112 835.50 XLON xy49x4w7IVz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:16:37 GBp 296 835.50 XLON xy49x4w7fUu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:18:00 GBp 310 835.50 XLON xy49x4w7fiV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:32:25 GBp 410 835.50 XLON xy49x4w7WwL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:38:20 GBp 88 835.00 XLON xy49x4w7aUI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:38:20 GBp 293 835.00 XLON xy49x4w7aUK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:43:56 GBp 373 834.50 XLON xy49x4w7chm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:46:03 GBp 217 834.50 XLON xy49x4w7vez BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 11:57:08 GBp 1 835.50 XLON xy49x4w7USDpw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:02:35 GBp 240 835.50 XLON xy49x4w7p1j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:03:44 GBp 400 835.50 XLON xy49x4w7oQb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:09:03 GBp 241 835.00 XLON xy49x4w7qWz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:11:08 GBp 159 836.00 XLON xy49x4w7tjK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:11:08 GBp 117 836.00 XLON xy49x4w7tjM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:11:46 GBp 372 836.00 XLON xy49x4w7sHB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:12:26 GBp 166 835.50 XLON xy49x4w7swR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:12:26 GBp 123 835.50 XLON xy49x4w7swT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:21:52 GBp 317 835.00 XLON xy49x4w6D8r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:27:23 GBp 329 835.00 XLON xy49x4w6FdI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:27:55 GBp 164 835.00 XLON xy49x4w6ENl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:27:59 GBp 81 835.00 XLON xy49x4w6EKZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:48:24 GBp 159 835.50 XLON xy49x4w6Uim BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 12:53:38 GBp 151 835.00 XLON xy49x4w6I@A

BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:19:05 GBp 259 835.50 XLON xy49x4w6bji BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:25:34 GBp 453 835.50 XLON xy49x4w6uJX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:25:34 GBp 410 835.50 XLON xy49x4w6uJZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:25:34 GBp 571 835.50 XLON xy49x4w6uJb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:25:34 GBp 274 835.50 XLON xy49x4w6uJd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:25:34 GBp 500 835.50 XLON xy49x4w6uJf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:25:34 GBp 257 835.00 XLON xy49x4w6uJi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:29:01 GBp 151 835.50 XLON xy49x4w6w0r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:29:49 GBp 460 835.00 XLON xy49x4w6wbF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:33:16 GBp 539 835.50 XLON xy49x4w6@8n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:33:53 GBp 23 835.00 XLON xy49x4w6@Ww BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:33:53 GBp 263 835.00 XLON xy49x4w6@Wy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:34:16 GBp 272 834.50 XLON xy49x4w6nMW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:36:05 GBp 150 834.00 XLON xy49x4w6pUD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:39:00 GBp 154 835.00 XLON xy49x4w6rwz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:45:09 GBp 249 834.50 XLON xy49x4w587r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:45:09 GBp 40 834.50 XLON xy49x4w587s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:52:52 GBp 272 835.50 XLON xy49x4w5EJ3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 13:55:40 GBp 139 835.50 XLON xy49x4w50LG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:00:00 GBp 276 835.50 XLON xy49x4w55Ol BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:00:00 GBp 331 835.50 XLON xy49x4w55On BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:00:00 GBp 280 835.00 XLON xy49x4w55OUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:04:36 GBp 345 835.50 XLON xy49x4w56Ti BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:05:24 GBp 138 835.00 XLON xy49x4w56gk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:06:22 GBp 238 835.00 XLON xy49x4w5PCI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:08:28 GBp 145 835.00 XLON xy49x4w5OZ9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:11:10 GBp 245 835.00 XLON xy49x4w5Qkq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:23:39 GBp 134 835.00 XLON xy49x4w5KYa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:23:39 GBp 480 835.00 XLON xy49x4w5KYY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:30:46 GBp 150 835.00 XLON xy49x4w5irT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:30:46 GBp 139 835.00 XLON xy49x4w5iqj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:30:46 GBp 94 835.00 XLON xy49x4w5iql BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:30:46 GBp 47 835.00 XLON xy49x4w5iqn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:31:05 GBp 367 834.50 XLON xy49x4w5lBw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:31:05 GBp 244 834.50 XLON xy49x4w5lBy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:33:56 GBp 155 834.50 XLON xy49x4w5Zx9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:33:56 GBp 13 834.50 XLON xy49x4w5ZxD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:39:13 GBp 8 834.00 XLON xy49x4w5us7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:39:39 GBp 390 835.00 XLON xy49x4w5xFD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:39:39 GBp 161 835.00 XLON xy49x4w5xFF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:39:40 GBp 423 835.00 XLON xy49x4w5xFm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:39:40 GBp 197 835.00 XLON xy49x4w5xFq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:43:16 GBp 55 836.00 XLON xy49x4w5@TI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:43:16 GBp 220 836.00 XLON xy49x4w5@TM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:43:41 GBp 172 835.50 XLON xy49x4w5@mb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:43:41 GBp 338 835.50 XLON xy49x4w5@mZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:45:01 GBp 228 835.00 XLON xy49x4w5m2t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:45:01 GBp 282 835.00 XLON xy49x4w5m2L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:46:43 GBp 325 835.00 XLON xy49x4w5of4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 14:48:41 GBp 306 835.00 XLON xy49x4w5tFz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:00:36 GBp 580 835.00 XLON xy49x4w42du BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:00:36 GBp 410 834.50 XLON xy49x4w42dUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:07:33 GBp 185 835.00 XLON xy49x4w4S0z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:09:49 GBp 375 835.00 XLON xy49x4w4Hv0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:10:05 GBp 365 835.00 XLON xy49x4w4HYF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:14:42 GBp 195 835.00 XLON xy49x4w4NNz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:14:42 GBp 308 835.00 XLON xy49x4w4NN2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:14:42 GBp 87 835.00 XLON xy49x4w4NN4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 80 835.00 XLON xy49x4w4lPq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 67 835.00 XLON xy49x4w4lPu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 182 835.00 XLON xy49x4w4lPw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 900 835.00 XLON xy49x4w4lPy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 206 835.00 XLON xy49x4w4lP0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 35 835.00 XLON xy49x4w4lPS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:05 GBp 206 835.00 XLON xy49x4w4lPU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:21:46 GBp 464 834.50 XLON xy49x4w4ll@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:24:25 GBp 362 834.50 XLON xy49x4w4ZIs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:33:45 GBp 453 835.50 XLON xy49x4w4zL3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:33:45 GBp 500 835.50 XLON xy49x4w4zL5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:36:13 GBp 674 835.00 XLON xy49x4w4@yY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:36:14 GBp 278 835.00 XLON xy49x4w4@n4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:37:34 GBp 179 835.00 XLON xy49x4w4m4O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:38:03 GBp 154 835.00 XLON xy49x4w4pUk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:39:29 GBp 254 835.00 XLON xy49x4w4os3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:41:12 GBp 21 835.00 XLON xy49x4w4qtd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:43:28 GBp 325 835.00 XLON xy49x4wB9Es BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:43:29 GBp 185 835.00 XLON xy49x4wB9DR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:46:35 GBp 289 835.00 XLON xy49x4wBAjc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:46:38 GBp 227 835.00 XLON xy49x4wBAcW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:46:38 GBp 42 835.00 XLON xy49x4wBAdU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:54:58 GBp 250 835.00 XLON xy49x4wB4@9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:54:58 GBp 4 835.00 XLON xy49x4wB4@B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:55:01 GBp 250 835.00 XLON xy49x4wB4pS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:55:01 GBp 66 835.00 XLON xy49x4wB4pU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:55:04 GBp 399 835.00 XLON xy49x4wB4sa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:57:30 GBp 235 835.00 XLON xy49x4wBPLA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 27-Feb-2023 15:57:33 GBp 6 835.00 XLON xy49x4wBP8T

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 226132 EQS News ID: 1569851 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

