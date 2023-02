EQS-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

BayWa mit Rekordergebnis 2022 - Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende und Zahlung einer Sonderdividende vor



28.02.2023
BayWa mit Rekordergebnis 2022 - Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende und Zahlung einer Sonderdividende vor



Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. München, 28. Februar 2023 - Die BayWa AG hat das vergangene Jahr - wie erwartet - mit Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Damit hat das Unternehmen die herausragende Geschäftsentwicklung, die sich unterjährig bereits angedeutet hat, bestätigt und trotz zahlreicher Herausforderungen im Markt erfolgreich an die Wachstumsdynamik der Vorjahre angeknüpft. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbucht der SDAX-Konzern 504,1 Mio. Euro (Vorjahr: 266,6 Mio. Euro) - im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von knapp 90 Prozent. Der Umsatz liegt 2022 bei 27,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,8 Mrd. Euro). Der BayWa-Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, die Dividende für 2022 auf 1,10 Euro je Aktie zu erhöhen. Zusätzlich soll es dieses Jahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens der BayWa AG eine Sonderdividende von 0,10 Euro je Aktie geben. Die Versorgungsfunktion der BayWa hält Unsicherheiten stand

"In einem volatilen Marktumfeld, geprägt von Rohstoffknappheit und Lieferengpässen, hat sich die BayWa 2022 als krisenfester Partner bewiesen", so Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. "Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr eine hohe Nachfrage in den Bereichen Wärmeenergieträger, Betriebsmittel und Baumaterial gesehen - gepaart mit dem starken Bedürfnis nach Versorgungssicherheit und Stabilität unserer Kunden. Dank vorausschauendem Lager- und Risikomanagement, einem breiten Lieferantennetzwerk und nicht zuletzt auch dem Know-how aus 100 Jahren Unternehmensgeschichte konnten wir diesen Ansprüchen gerecht werden und an die Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre anknüpfen." Bilanz-Pressekonferenz der BayWa AG am 30. März 2023

Die ausführlichen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 wird die BayWa am 30. März 2023 mit der Bilanz veröffentlichen. Die Bilanz-Pressekonferenz findet am 30. März, 10.30 Uhr als hybride Veranstaltung statt. Am selben Tag erfolgt die Analystenkonferenz, ebenfalls in hybrider Form.

Pressekontakt:

Anja Richter

Tel. 089 9222-3696

E-Mail: anja.richter@baywa.de

Über die BayWa AG

Die BayWa AG ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Geschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau. Als Global Player entwickelt sie innovative und nachhaltige Lösungen für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie, Mobilität und Wohnen. Rund 21.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür in mehr als 50 Ländern im Einsatz. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft, die im Jahr 2023 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist München. Ihren Ursprung hat die BayWa AG im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse.



Kontakt:

Jenny Levié, BayWa AG, Leitung Corporate Communications,

Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,

E-Mail: jenny.levie@baywa.de Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Foto BayWa Zentrale München



