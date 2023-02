Die Commerzbank feierte gestern die Rückkehr in den Leitindex DAX. Dabei schloss die Aktie am ersten Tag mit 4,6 Prozent im Plus und schob sich an die Spitze des Index. Dabei wurde die Marke von 11,00 Euro erneut geknackt. Das dürfte nicht nur an einem positiven Analystenkommentar gelegen haben.Die Commerzbank gehörte bereits im laufenden Jahr zu den Überfliegern an der Börse. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 26 Prozent zu Buche. Der starke Anstieg gestern dürfte indes auf Indexanbieter zurückzuführen ...

