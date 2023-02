ADEN SW - Adecco Q4 Umsatz schlägt ErwartungenALC SW - Alcon vorbörslich +0,4% nach Zahlen und AusblickSCGN SW - Finma schließt Greensill-Verfahren gegen Credit Suisse abEBS AV - Erste Group verdient mehr und erhöht DividendeISN SW - Intershop zahlt Sonderdividende für 2022OMV AV - OMV prüft Verkauf von Ölförderung im Raum Asien-PazifikSIGN SW - SIG Group sieht 2023 ber. Ebitda-Marge 24% bis 25% AIR FP - In zwölf Jahren will Airbus das erste emissionsfreie Flugzeug in Dienst stellen. Auf dem Weg dorthin gilt das wasserstoffgetriebene Flugzeug Zero E als eines der wichtigsten Projekte. Der europäische Luftfahrtkonzern forscht aber auch an alternativen Treibstoffen. "Wenn wir nicht in Zukunftstechnologien investieren, verlieren wir unsere 'licence to operate'", sagt Sabine ...

