Betrachtet man die drei größten deutschen Biotech-Werte BioNTech, Qiagen und Evotec, so kann nur einer mit einer positiven Performanche seit dem Jahresstart aufwarten. Evotec liegt mit 16,6 Prozent im Plus, während Qiagen gut sieben Prozent nachgegeben hat. BioNTech bildet mit minus 13,8 Prozent das klare Schlusslicht des Trios.Evotech hat im laufenden Jahr mit einigen positives News positiv auf sich aufmerksam machen können, was von den Anlegern nach dem schwachen vergangenen Jahr honoriert wurde.Qiagen ...

