Nach drei turbulenten Jahren für die globalen Lieferketten stehen die Akteure der Seefrachtbranche auch 2023 unter dem Druck sich verändernder wirtschaftlicher Bedingungen, geopolitischer Einflüsse und arbeitsrechtlicher Herausforderungen. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die heute vom führenden Anbieter von Supply Chain Visibility in Echtzeit, FourKites, veröffentlicht wurde.

FourKites research report highlights evolving challenges in ocean shipping, with 50 Percent of shippers having aero visibility into ocean freight (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der Studie wurden über 350 Fachleute aus der Lieferkette befragt, um die wichtigsten Probleme der Seeschifffahrtsbranche zu beleuchten. Laut der Studie haben die Unterbrechungen der Lieferkette in den letzten Jahren einschließlich COVID-19, Marktvolatilität, globale politische Konflikte, Materialengpässe und extreme Wetterereignisse 73 der Befragten dazu veranlasst, in die Transparenz der Lieferkette zu investieren, wobei 46 planen, im Jahr 2023 noch mehr zu investieren.

"Verlader und andere Akteure im Ökosystem der Lieferkette erreichen eine intelligentere Zuteilung, indem sie auf zuverlässigere Echtzeitdaten zurückgreifen, anstatt von Annahmen auszugehen", sagt Branchenexperte Chris Stauber, Gründer von VentureSoftPM. "Sie wollen zum Beispiel wissen, welches Risiko sie eingehen, wenn sie einen zusätzlichen Hafen oder ein zusätzliches Land anlaufen, um ihre Container zu transportieren, oder wenn sie bei den Rohstoffen von einem auf drei Lieferanten umsteigen. Bessere Daten erfordern zusätzliche Investitionen, doch der Wert dieser Daten bringt eine enorme Risikominderung mit sich."

Weitere wichtige Ergebnisse der Studie:

50 der Befragten gaben an, keinerlei Einblick in ihre Seefracht zu haben, und mehr als 20 verlassen sich bei der Verfolgung Ihrer Seefracht auf manuelle Track Trace-Verfahren.

Mehr als die Hälfte der Befragten war am meisten besorgt über die Probleme bei den Arbeitskräften, die hohen Transportkosten und die Auswirkungen auf den Kundenservice. 35 der Befragten gaben außerdem an, sich Sorgen um die Überlastung der Häfen zu machen.

73 der Befragten gaben an, dass sie in gewissem Umfang Einblick in ihre Transporte auf dem Landweg haben.

Die Ergebnisse der Studie wurden in dem Bericht The Great Reset: Ocean Shipping in a Post-Pandemic World veröffentlicht. Der Bericht enthält Expertenanalysen zum aktuellen Stand der Seeschifffahrt, Prognosen für 2023 und Möglichkeiten, wie Verlader ihre Lieferketten stärken können, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Laden Sie den Bericht hier herunter.

FourKites setzt seine branchenführende Dynamik im Seefrachtbereich fort

FourKites hat im vergangenen Jahr ein kontinuierliches Wachstum seines Geschäfts mit der Transparenz von Seefracht verzeichnet. Das Unternehmen verfolgt nun 98 des weltweiten Seecontainerverkehrs auf mehr als 270 Routen und mit 120 Spediteuren in jedem Containerhafen in Nordamerika und in allen wichtigen Häfen in Europa. In den vergangenen 12 Monaten hat FourKites mehr als 1,3 Mio. Seefrachtsendungen verfolgt ein Anstieg des Seefrachtvolumens um 163 im Vergleich zum Vorjahr und konnte einen Zuwachs von 70 bei den Seefrachtkunden im Vorjahresvergleich verzeichnen. Zu den Kunden gehören nun u.a. Cardinal Health, Arizona Tile, LyondellBasell, American Eagle Outfitters, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts, Yamaha Motors und RCS Logistics.

Ein Beweis für den Wert des FourKites-Angebots zur Transparenz in der Seefracht: RCS Logistics, ein Kunde von FourKites, hat seit dem Einsatz der FourKites-Plattform einschließlich der bahnbrechenden Dynamic Ocean®-Lösung von FourKites im dritten Quartal 2022 zur Verfolgung von See-, Drayage- und OTR-Sendungen ein 7-faches Wachstum bei seinen Inlandstransportdiensten erzielt, während das Seefrachtgeschäft um das 12-fache gewachsen ist.

"Wir gelten in der Branche als führender Luftfrachtspediteur", erklärt Brian Aldridge, Senior Vice President of Sales von RCS. "Mit FourKites ist es uns gelungen, unser Seefrachtangebot zu erweitern und mit anderen Transportarten zu verknüpfen, um uns auf dem Markt zu differenzieren. Unsere Kunden und Partner schätzen die einfache, moderne Benutzeroberfläche von FourKites und die dadurch geschaffene Transparenz entlang ihrer Lieferkette."

Dynamic Ocean von FourKites bietet den Kunden eine ganzheitliche, präzise Verfolgung der Seefracht sowie eine hochpräzise Vorhersage der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) und ist problemlos in bestehende TMS integrierbar. Zusätzliche Funktionen helfen internationalen Verladern, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit unkontrollierten Demurrage- und Detention-Fees zu erkennen und zu mindern sowie Ausnahmen proaktiv zu verwalten. Dazu gehören Ausnahme-Dashboards, Benachrichtigungen und Warnungen, Analyse-Dashboards sowie die Möglichkeit, die potenziellen und tatsächlichen finanziellen Auswirkungen zu monetarisieren.

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites® erweitert die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr, in der Luft, als Paketsendung sowie auf der letzten Meile und erreicht über 200 Länder und Gebiete, indem es Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen kombiniert, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Lebensmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

