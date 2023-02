Köln/Bonn (ots) -Die globale Unternehmensberatung Simon-Kucher setzt ihren konstanten Wachstumskurs auch 2022 mit einem zweistelligen Umsatzplus fort. Das aktuelle Jahr startet Simon-Kucher mit einer umfassenden neuen Markenpositionierung. Diese rückt den langjährigen Beratungsansatz auf Wachstum - in allen Geschäftsbereichen der Kunden[1], von Pricing und Marketing über Vertrieb bis zu Innovation - klar in den Mittelpunkt.Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Simon-Kucher einen Jahresumsatz von 534,9 Millionen Euro. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 21 Prozent. Diese starke Entwicklung ist das Ergebnis aller Sektoren, in denen Simon-Kucher tätig ist - mit besonders hohem Wachstum im Sektor Technologie, Medien und Telekommunikation sowie auch in den Sektoren Industrie und Financial Services. Die am schnellsten wachsende Region ist Nordamerika. Treiber waren zudem strategisch nachhaltige Investitionen in weltweite Schlüsselmärkte und in die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter sowie der Ausbau des Bereichs Transaction Services und Private Equity (TSPE). Im Sinne einer ganzheitlichen Beratung auch in Richtung Digitalisierung kombiniert Simon-Kucher zudem mit dem eigenen Tech-Unternehmen "Simon-Kucher Engine" seine Pricing-Expertise mit digitalen Plattformen, um seinen Kunden wirkungsvolle End-to-End (E2E)-Lösungen bereitzustellen.2023 startet Simon-Kucher mit einer neuen Markenidentität. Mit dem neuen Claim "Unlocking Better Growth" rückt die Unternehmensberatung das Thema Wachstum in den Fokus: verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum über alle Geschäftsbereiche der Kunden, aber auch Wachstum für Mitarbeiter, Lieferanten und letztendlich die Gesellschaft."Unser Beratungsansatz zielt auf ein nachhaltiges Wachstum unserer Kunden, auf Umsatzsteigerung und langfristige Gewinnoptimierung. Wachstum war, ist und bleibt der Kern unseres Handelns und das Ziel eines jeden Unternehmens", sagt Mark Billige, Co-CEO von Simon-Kucher. "Unsere neue Markenpositionierung spiegelt das nun klar und deutlich wider: Wir unterstreichen unsere Identität als global führender Wachstumsspezialist."Die Tradition: Weltweit führender Pricing-SpezialistSimon-Kucher gilt seit Jahrzehnten als führender Pricing-Spezialist. In den vergangenen Jahren hat die Unternehmensberatung ihr Angebot aus einem tiefen Kundenverständnis heraus erweitert: Die ganzheitliche Betrachtung umfasst neben Pricing auch Produkt, Innovation, Marketing und Vertrieb. Das neue Branding spiegelt diese Entwicklung der führenden globalen Unternehmensberatung wider."Wir wachsen seit mehr als 30 Jahren. Denn unsere Kunden verstehen, welchen Mehrwert unsere langjährige, umfassende Expertise ihnen bietet", sagt Andreas von der Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Der Grundstein von allem ist unsere Pricing-Beratung, die nach wie vor eines unserer Kernangebote darstellt. Wir beraten Kunden darüber hinaus bei der Optimierung aller Hebel ihrer Geschäftsstrategie, um ihr Wachstum nachhaltig voranzutreiben und langfristig ihren Umsatz, Wert und Gewinn zu steigern."Die Zukunft: "Better Growth" beginnt mit Simon-Kucher"Wir erzielen für unsere Kunden ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wachstum - und leben diesen Anspruch auch im eigenen Unternehmen", so von der Gathen. "Seit unserer Gründung im Jahr 1985, also inzwischen seit mehr als drei Jahrzehnten, sind wir kontinuierlich gewachsen. Wir investieren in Top-Talente, wir sind präsent in den wichtigsten Märkten weltweit und wir bieten unseren Kunden ein umfassendes, fundiertes, maßgeschneidertes Beratungsangebot. Unser Erfolg als Unternehmen ist der Erfolg des gesamten Simon-Kucher Teams weltweit, und darauf sind wir stolz."Der Fokus auf Wachstum spiegelt sich auch in der erweiterten Partnerschaft wider: 2022 ernannte Simon-Kucher 35 neue Partner in 16 Ländern, insgesamt wächst die Zahl der Partner damit weltweit auf 190. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg innerhalb von fünf Jahren um 90 Prozent auf derzeit 2.000 Beschäftigte. Weltweit ist Simon-Kucher aktuell in 30 Ländern mit 45 Büros präsent. Die neuesten Niederlassungen befinden sich in den aufstrebenden Wachstumsmärkten Südkorea (Seoul) und Südafrika (Johannesburg). Eine weitere Geschäftsstelle eröffnet zeitnah im indischen Mumbai."Mit unserer neuen Markenpositionierung starten wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte", ergänzt Mark Cullen, CMO bei Simon-Kucher. "'Better Growth' spiegelt all das wider, wofür Simon-Kucher seit Jahrzehnten steht: hochwertige Beratung, langfristige Geschäftsbeziehungen, und eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und der Loyalität."Über Simon-Kucher:Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern weltweit. Unser Fokus: "Unlocking better growth". Wir helfen unseren Kunden, verantwortungsvoll und nachhaltig zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb.Mit 37 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.com[1] Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unseren Texten das generische Maskulinum. 