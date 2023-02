Lenovo stellt ThinkPad Z13 und Z16 Gen 2 vor für die nächste Generation progressiver Nutzer

Jüngste umgestaltete ThinkPad X13 und X13 Yoga Gen 4 für sehr mobile Fachleute

Verjüngte ThinkPad T- und L-Serie aktualisieren "Arbeitspferd"-Laptops für agile Geschäfte

Aktualisierte ThinkPad E14 Gen 5 und neue E16 Gen 1 liefern ThinkPad-DNA für KMU

ThinkPad Professional Sleeves-Schutzhüllen mit 13 bzw. 14 Zoll schützen die Investition unterwegs

Neueste ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5 22-Zoll- und 24-Zoll-Bildschirme bieten eine modulare Lösung für vielfältige Einsätze

IdeaPad Duet 3i und IdeaPad Slim 3 Chromebook bieten elegante Lösungen für wertbewusste Verbraucher

Lenovo stellte heute auf dem MWC 2023 seine jüngsten PC- und Chromebook-Lösungen vor, die verteilte hybride Arbeitsweisen erleichtern und fortschrittliche Funktionen bieten, um Nutzern mit einer breiten Palette von Ansprüchen zu unterstützen. Mit einer progressiven und modernen Gestaltung konzentrieren sich die jüngsten PC-Lösungen, einschließlich einer umfassenden Erneuerung des ThinkPad-Portfolios, auf Verbesserungen der Systemleistung, gesteigerte Nutzung nachhaltigerer Materialien und ein besseres Nutzererlebnis. ThinkPad Z13 und Z16 der zweiten Generation von Windows-11-Laptops verbessern wichtige Bereiche der Hardware- und Softwarefunktionen, um Nutzern dabei zu helfen, einen kreativen Schritt voraus zu bleiben. ThinkPad Z13 bietet auch eine neue Flachsfaser-Schutzhülle aus biobasierten Materialien1, die einen einzigartigen individuellen Look und ein angenehmes Handgefühl versprechen. Lenovo führte zudem eine umgestaltete vierte Generation von ThinkPad X13 und X13 Yoga mit einer schmaleren Einfassung, neuen Farben, Werkstoffen und Funktionen ein, um hybride Arbeitsformen und Mobilität zu erleichtern. Das ThinkPad-Portfolio für 2023 wird ergänzt durch die vierte Generation des ThinkPad T14s, T14 und die zweite Generation T16 des "Arbeitspferd"-Laptops zusammen mit der vierten Generation des ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 und L15, die für Geschäftsleute mit sehr unterschiedlichen Anforderungen an mobile Computer konzipiert wurden.

Preisbewusste Geschäftsleute, die fokussierte Produktivitätsfunktionen suchen, können eine fünfte Generation von ThinkPad E14 mit neuen 16:10-Displays oder einen neuen 16-Zoll-ThinkPad E16 in Betracht ziehen. Nutzer, die viel unterwegs sind, werden sich über den zusätzlichen Schutz durch die neue Schutzhülle ThinkPad Professional Sleeve freuen, die in 13-Zoll- und 14-Zoll-Größen erhältlich ist, um eine breite Auswahl an Laptops zu schützen. Der sehr vielseitige ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 -Bildschirm bietet verbesserte audio-visuelle Fähigkeiten und umgestaltete Merkmale, um zahlreiche Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Darüber hinaus kommen die Nutzer in den Genuss der Flexibilität des jüngsten IdeaPad Duet 3i, ein wandelbarer Windows-11-Laptop, der nahtlos vom Clamshell- zum Tablet-Modus übergeht. Oder sie dürfen sich über das ChromeOS-Ökosystem freuen mit dem neuesten IdeaPad Slim 3 Chromebook, das eine ganze Reihe von visuellen, Audio- und Konnektivitäts-Upgrades bietet.

Die heute vorgestellten Produkte sind auch als Teil des Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS)-Modells erhältlich, das eine breite Palette an digitalen Arbeitsplatzlösungen, flexiblen Zahlungsoptionen und die Möglichkeit bietet, die IT-Umgebung im Einklang mit den sich wandelnden Geschäftsanforderungen problemlos zu skalieren. Um die Produktivität und das Erlebnis der Mitarbeiter weiter zu verbessern, können Firmen Lenovo Premier Support Plus2 einsetzen, das auch die von Lenovo Device Intelligence bereitgestellten KI-Erkenntnisse nutzt, um den IT-Teams behilflich zu sein, Ausfallzeiten von Geräten in einer globalen Flotte vorauszusehen und zu verhindern.

ThinkPad Portfolio steigert Fokus auf Kreislaufwirtschaft

Lenovo konzentriert sich auf Investitionen in eine widerstandsfähige und nachhaltigere globale Lieferkette durch zunehmende Nutzung von nachhaltigem Flugbenzin und Biokraftstoffen für den Schiffstransport, Nutzung erneuerbarer Energie in den Fabriken und Übergang zu modernsten energieeffizienten Fertigungsverfahren, um die Kohlenstoffbilanz zu senken.

Durch die Bereitstellung von Dienstleistungen wie CO2-Ausgleichsdiensten bestärkt Lenovo auch seine Kunden darin, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele anzustreben. Auf diese Weise wurden bereits mehr als 1 Million Tonnen Kohlendioxid aus dem Kauf von Think PCs ausgeglichen, während der Asset Recovery Service Kunden bereits seit 15 Jahren dabei behilflich ist, die Hardware am Ende der Nutzungszeit umweltgerecht zu entsorgen.

Nach dem Marktauftritt der verjüngten ThinkPad X1-Laptops im Dezember 2022 wurden für die übrigen Mitglieder des ThinkPad-Portfolios aktualisierte und neue Modelle eingeführt, die eines der umfassendsten auf dem Markt erhältlichen Laptop-Portfolios weiter verbessern. Die zunehmende Nutzung von mehr recycelten Werkstoffen und Post Consumer Content (PCC) Kunststoff in ausgewählten Bauteilen steht im Einklang mit dem kontinuierlichen Fokus von Lenovo auf die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft und mit seinem Ziel, bis zum Jahr 2025 in 100 Prozent seiner PC-Produkte PCC-Kunststoff zu verwenden.

Des Weiteren wird auch die im Dezember 2022 angekündigte Lenovo Commercial Vantage-Anwendung in den neuen Serien ThinkPad Z, X13, T und L in Erscheinung treten. Durch deutliche Kennzeichnung und Informationen wollen die in der Commercial Vantage Software enthaltenen intuitiven Funktionen die Nutzer zur Aktivierung bestimmter Einstellungen anleiten und ermutigen, mit denen der Stromverbrauch gesenkt oder die Haltbarkeit bestimmter Bauteile verlängert wird.

ThinkPad stellt Innovationen in Design, Leistung und Nutzererlebnis vor

Umhüllt von einem modernen progressiven Gehäuse werden die ThinkPad Z13 Gen 2 und ThinkPad Z16 Gen 2 von der neuesten AMD Ryzen 7000-Serie von Prozessoren mit AMD Radeon 700M-Serie Graphics, Windows 11 betrieben. Sie können mit bis zu 64 GB Dual-Channel-Speicherplatz und bis zu 2 TB PCIe SSD konfiguriert werden, um den Nutzern selbst die anspruchsvollsten Aufgaben zu erleichtern. ThinkPad Z13 Gen 2 bietet ein optionales neues verstärktes Naturfasermaterial, das mit der Deckplatte aus 75 Prozent recyceltem Aluminium verschmolzen ist. Der Leinenwebstoff ist aus einem 100-prozentigen Agrarprodukt hergestellt, das aus Flachsfasern gewonnen wird. Der unverkennbare Look und das angenehme Handgefühl machen den ThinkPad zusammen mit einem schlanken, dünnen und leichten Formfaktor und superschmalen Einfassungen besonders attraktiv. Schnelles und zuverlässiges Wi-Fi 6E3 bedeutet, dass die Kommunikationsleiste mit der FHD-Kamera und den Dolby-Voice-fähigen Mikrofonen ein erstklassiges audio-visuelles Erlebnis für leistungsstarke, produktive und angenehme Zusammenarbeit ermöglicht, insbesondere, wenn die Beteiligten an unterschiedlichen Standorten tätig sind.

Die umgestalteten ThinkPad X13 Gen 4 und ThinkPad X13 Yoga Gen 4 verfügen über schlankere, schmale Einfassungen, die das Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis verbessern und die hybriden Arbeitsfunktionen für Mitarbeiter, die ständig unterwegs sind, verbessern. Die Dolby Audio-Lautsprecher sind nun dem Nutzer zugewendet und bieten eine verbesserte immersive Tonqualität. Bei der kombinierten Nutzung mit der neuen optionalen 5-Megapixel-Infrarot-Kamera ist die Videokonferenz ein wirklich kooperatives Erlebnis. Für eine noch stärkere Immersion mit Tiefschwarz und leuchtenden Farben kann der X13 Gen 4 mit einem neuen 13,3-Zoll- 2,8K-OLED-Display ausgestattet werden, das Dolby Vision-fähig ist und über Eyesafe Certified Natural Low Blue Light-Technologie verfügt, um die Augen zu schonen. Die Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit werden durch eine Ultraschallerkennung von Menschen verbessert, die gegen neugierige "Über-die-Schulter-Gucker" schützen kann. Die Systemanmeldung wird durch Gesichtserkennung mit Windows Hello vereinfacht.

Seit ihrem ersten Marktauftritt im Mai 2000 wurden mehr als 20 Generationen der Serie ThinkPad T vorgestellt, bei denen Design, Leistung und Produktivität stetig verbessert wurden. Die jüngste Generation setzt diese Tradition ebenfalls mit schrittweisen Verbesserungen fort und beinhaltet mehr nachhaltige Materialien, wie oben ausgeführt. Eine neue optionale Infrarot-Kamera mit 5 MP kann das Nutzererlebnis weiter verbessern, da hybride Arbeitsweisen den Bedarf an Videokonferenzen steigern. Weitere Display-Optionen mit niedrigem Blaulicht stehen allgemein zur Verfügung, um die Augen zu schonen, einschließlich einer 2,8k OLED-Paneloption bei T14 Gen 4 und T16 Gen 2 sowie T14s Gen 4

ThinkPad L13 Gen 4 und L13 Yoga Gen 4 bieten ebenfalls eine Display-Option mit niedrigem Blaulicht, die zudem stromsparend ist, um die Akkueffizienz zu verbessern. Die jüngste L-Serie, einschließlich L14 Gen 4 und L15 Gen 4 können jetzt optional mit bis zu 2 TB SSD-Speicherplatz ausgestattet werden, d. h. doppelt so viel Kapazität wie die vorige Generation.

Die Anwendung Lenovo View steht auf ausgewählten ThinkPad-Modellen zur Verfügung und bietet eine überlegene Reihe intelligenter kamerabasierter Funktionen, die dem Nutzer die Kraft einer integrierten Kamera erschließen, um das Videogespräch angenehmer zu machen und die Sicherheit und digitale Gesundheit zu verbessern. Datenschutzeinstellungen, Augenschonhinweise, automatische Umrahmung und Videoverstärkeralgorithmen sind nur einige der Einstellungen, die nahtlos mit den Hauptanwendungen für vereinheitlichte Kommunikation zusammenarbeiten.

Der mit dem klassischen ThinkPad-Design versehene ThinkPad Professional Sleeve ist eine in 13 Zoll und 14 Zoll erhältliche Schutzhülle, die für geeignete Laptops maßgeschneidert ist. Nutzer erhalten alle Vorteile und steigern gleichzeitig die Verwendung nachhaltigerer Materialien, denn die Außenseite besteht aus 24 Prozent Veganleder und 73 Prozent Recycling-Polyethylenterephthalat (PET) und die Innenseite aus 42 Prozent Recycling-PET-Futter.

ThinkPad E-Serie spendet neue Energie für kleine und mittelständische Unternehmen

Kleine und mittelständische Firmen erhalten eine neue Option im Laptop-Portfolio. Neben der vorrangigen und unverkennbaren ThinkBook-Reihe können preisbewusste Nutzer einen neuen ThinkPad E14 Gen 5 oder einen neuen 16-Zoll-ThinkPad E16 wählen. Die E-Serie bietet jetzt Bildschirme mit einem 16:10-Seitenverhältnis, einem höheren Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis von über 90 Prozent und einer neuen Tastatur und einem größeren Touchpad von 115 mm, was das Arbeiten angenehmer und produktiver macht.

Die leichteren Laptops, verfügbar mit bis zu Windows 11 Pro und entweder der jüngsten 13. Generation von Intel Core Prozessoren oder der jüngsten AMD Ryzen 7000-Serie von Prozessoren mit AMD Radeon 610M Graphics, können mit Speicherplatzoptionen von bis zu 40 GB Dual SSD-Speicher ausgestattet werden, die bis zu 2 TB Platz bieten, sowie kabellose Anbindung über optionale Wi-Fi 6E3 für schnellere, stabile kabellose Internetverbindung.

Der verbesserte ThinkCentre TIO Gen 5 Monitor (22" und 24") bietet vielseitige Komplettflexibilität

Für ein vielseitigeres Kompletterlebnis sind die ThinkCentre TIO-Monitore der jüngsten Generation mit nutzerfreundlichen Funktionen ausgestattet, die den Ansprüchen einer mobileren Belegschaft im hybriden Arbeitsumfeld gerecht werden. Der in zwei Größen, 21,5 Zoll und 23,8 Zoll, verfügbare neue ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 Monitor bietet ein verbessertes audiovisuelles VoIP-Erlebnis mit einer optimierten 1080p-Webcam, Mikrofon und zwei dem Nutzer zugewendeten Lautsprechern. Mit einem 3-seitigen randlosen sRGB FHD-Display nutzen beide Monitore eine augenschonende Technologie mit niedrigem Blaulicht und sind mit einem 10-Point-Berührungsbildschirm4 ausgestattet, der auch für Stylus-Pen5 geeignet ist.

Der ThinkCentre TIO Gen 5 ist modular aufgebaut und jetzt zur Unterstützung der leistungsstarken ThinkStation Tiny Workstation PCs sowie des standardmäßigen Tiny PC optimiert und bietet ein rückwärtiges Fach mit einem eingebauten 3-in-1-Anschlussport, wo die Tiny-Desktop-Einheit einfach an- und abgekoppelt und ohne Kabel an den Monitor angeschlossen werden kann. Dies ermöglicht den einfachen Austausch bei Bedarf, so dass Monitor und PC separat aktualisiert werden können. Unabhängig davon, welcher PC angeschlossen ist, wird das Fach von einer belüfteten Drehklappe abgedeckt und geschützt, was eine ordentliche, schlanke Rückansicht gewährleistet was bei Rezeptionen, Kiosks, tragbaren Arbeitsstationen und rotierenden Kontaktzentren zu beachten ist. Ein weiterer neuer Aspekt dieser Generation ist der rückseitige HDMI-Port des ThinkCentre TIO Gen 5 sowie ein DisplayPort, der eine erweiterte Kompatibilität mit bis zu zwei weiteren externen PCs ermöglicht, beispielsweise ein Laptop, Tower-PC oder anderer Desktop.

IdeaPad Duet 3i bietet doppelte Funktionalität in einem schlanken Paket

Schlank, elegant und portabel die jüngste Generation der IdeaPad Duet 3i bietet ein eindrucksvolles neues Display, Windows 11 und einen leistungsstarken neuen Prozessor der Intel Serie N mit intelligenteren Funktionen, die ihn zum idealen wandelbaren Laptop für unterwegs machen und das zu einem erschwinglichen Preis.

Perfekt für Studierende und Multitasker, die ein vielseitiges und tragbares Gerät brauchen, das sie überallhin mitnehmen können. Der IdeaPad Duet 3i ist leicht, mit nur 8,95 mm sehr schlank und lässt sich problemlos vom Laptop zum Tablet umwandeln und in den Pen-Modus versetzen. Das vielleicht eindrucksvollste Merkmal dieses mit 11,5 Zoll etwas größeren Modells ist der 2K-Touchscreen-Bildschirm mit 100 DCI-P3, der eine leuchtende Farbpalette und 400 Nits-Helligkeit bietet, so dass die Nutzer unter einer Vielzahl von Bedingungen ein hervorragendes Bilderlebnis genießen können.

IdeaPad Slim 3 Chromebook (14", 8) bietet alles für Pick-up-and-Go

Für preisbewusste Nutzer, die alles suchen, was sie für einen zunehmend nomadischen Arbeits- und Lebensstil brauchen, ist die nächste Generation des IdeaPad Slim 3 Chromebook mit MediaTek Kompanio 500-Serie-Prozessor genau das Richtige. Dieser 14-Zoll-Laptop ist perfekt für einen ungebundenen, gehobenen Lifestyle. Er ist mit einem FHD-IPS-Touchscreen4 erhältlich, ist dünn und leicht und wiegt nur 1,3 kg (2,9 Pfund), bietet Wi-Fi 63-Konnektivität und diverse Upgrade-Funktionen, die bei dieser Gerätgeneration neu sind.

Produkt EMEA Einstiegspreis6 Voraussichtlich verfügbar in der EMEA-Region 20236 ThinkPad Z13 Gen 2 1649 Juli ThinkPad Z16 Gen 2 2249 August ThinkPad X13 Gen 4 1190 Juli ThinkPad X13 Yoga Gen 4 1290 Juli ThinkPad T14s 1590 Juli ThinkPad T14 1345 Juli ThinkPad T16 1390 Juli ThinkPad L13 839 April ThinkPad L13 Yoga 980 April ThinkPad L14 775 Mai ThinkPad L15 755 Mai ThinkPad E14 Gen 5 770 Juni ThinkPad E16 Gen 1 780 Juni ThinkPad Professional Sleeves 35 für 13-Zoll 37 für 14-Zoll Mai ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5 Monitors 299 für 22-Zoll 399 für 24-Zoll August IdeaPad Duet 3i 449 Juni IdeaPad Slim 3 Chromebook 349 Mai

