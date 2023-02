PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat die Inflation im Februar überraschend ein Rekordhoch erreicht. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Jahresrate seit Einführung des Euro.

Zu Beginn des Jahres war die Rate auf 7,0 Prozent gestiegen. Analysten hatten für Februar keine Veränderung erwartet.

Im Monatsvergleich verstärkte sich die Preisentwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone deutlich. Wie Insee weiter mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Februar 1,0 Prozent über dem Niveau vom Januar. Zu Beginn des Jahres waren die Preise nur um 0,4 Prozent im Monatsvergleich gestiegen.

Insee begründete die wieder höhere Inflation mit deutlich steigenden Preisen für Lebensmittel und Dienstleistungen./jkr/bgf/mis