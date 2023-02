DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise steigen im Januar langsamer

Der Anstieg der deutschen Importpreise hat sich im Januar auf Jahressicht weiter abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Dezember hatte der Anstieg noch 12,6 Prozent betragen und im November 14,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für Januar eine Rate von 6,9 Prozent erwartet.

Frankreichs HVPI-Teuerung steigt im Februar unerwartet

Der Inflationsdruck in Frankreich hat im Februar unerwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 7,2 (Januar: 7,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 1,0 und 7,0 Prozent prognostiziert.

Türkische Wirtschaft gewinnt im vierten Quartal an Schwung

Die türkische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2022 dank des starken Konsums der privaten Haushalte an Schwung gewonnen, während die Inflation von ihrem höchsten Stand seit fast 25 Jahren zurückgegangen ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Oktober bis Dezember um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es im dritten Quartal noch um 0,1 Prozent geschrumpft war, wie das Statistikamt Turkstat mitteilte.

Wissing will Verbrenner-Aus in Brüssel kippen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das ab 2035 geplante Aus für Autos mit Verbrennermotor nicht mittragen und droht mit einem Veto bei der EU-Kommission in Brüssel. Die Nutzung von E-Fuels müsse nach 2035 möglich sein, sagte Wissing der Bild-Zeitung. "Vor dem Hintergrund der enormen Bestandsflotte an Pkw, die wir alleine in Deutschland haben, kann es für die FDP nur einen Kompromiss bei den Flottengrenzwerten geben, wenn auch der Einsatz von E-Fuels möglich wird", sagte Wissing. "Sonst kann Deutschland bei den anstehenden Abstimmungen nicht zustimmen."

Studie: Berufstätige Frauen sind bei Digitalisierung im Nachteil

Die Digitalisierung könnte berufstätige Frauen einer Studie zufolge zukünftig noch mehr gegenüber männlichen Kollegen benachteiligen als es bereits heute der Fall ist. Der bereits vorherrschende "Gender Digital Gap" könnte die Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt in Zukunft noch weiter vergrößern, so das Fazit einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Um dies zu verhindern, müsse es besonders auch für Frauen verstärkt Weiterbildung in digitalen Technologien geben.

Rekordeinnahmen in Frankreich durch Touristen aus dem Ausland

Touristen aus dem Ausland haben Frankreich im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen von 57,9 Milliarden Euro eingebracht. Dies geht aus Zahlen hervor, welche die für die Tourismus-Werbung im Ausland zuständige Agentur Atout France vorlegte. Demnach lagen die Einnahmen durch ausländische Touristen im vergangenen Jahr um 1,2 Milliarden Euro höher als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Serbien und Kosovo einigen sich grundsätzlich auf EU-Friedensplan

Die Spitzenpolitiker von Serbien und dem Kosovo haben sich nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell grundsätzlich auf die Umsetzung des Brüsseler Friedensplans geeinigt. "Heute wurden Fortschritte erzielt, und ich möchte die Parteien für ihr Engagement loben", erklärte Borrell nach dem Treffen mit Kosovos Regierungschef Albin Kurti und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Brüssel.

USA begrüßen Nordirland-Kompromiss zwischen EU und Großbritannien

Die US-Regierung hat die Grundsatzeinigung zwischen Großbritannien und der EU über den Status von Nordirland begrüßt. "Wir sind dankbar, dass beide Seiten sich darauf einigen konnten", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, zu Journalisten im Weißen Haus. "Wir glauben, dass dies helfen wird, den Wohlstand in der EU und in Großbritannien zu verbessern, und dass es allerlei neue Wege für Handel eröffnen wird."

Yellen sagt Kiew zusätzliche 1,2 Milliarden Dollar Finanzhilfe zu

Bei einem Besuch in Kiew hat US-Finanzministerin Janet Yellen der Ukraine zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zugesagt. Dies sei die erste Tranche von insgesamt 10 Milliarden Dollar an die ukrainische Regierung, welche die USA in den kommenden Monaten bereitstellen würden, sagte Yellen nach einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Dieser dankte Washington dafür, dass es "uns seit den ersten Tagen dieses Krieges nicht nur mit Waffen, sondern auch an der finanziellen Front tatkräftig unterstützt".

Kiews Geheimdienstchef sieht keine chinesischen Waffenlieferungen an Moskau

Der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow sieht derzeit keine Anzeichen für mögliche chinesische Waffenlieferungen an Russland. "Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass China einwilligen wird, Waffen an Russland zu transferieren", sagte er in einem Interview dem US-Radiosender Voice of America. "Ich sehe keinerlei Anzeichen, dass derartige Dinge auch nur diskutiert werden." Angesprochen auf US-Vorwürfe, dass China Waffenlieferungen an Russland erwäge, sagte Budanow: "Ich teile diese Meinung nicht." Zu möglichen anderen Unterstützern Moskaus befragt, fügte der ukrainische Geheimdienstchef hinzu: "Fast das einzige Land, das derzeit mehr oder weniger ernsthaft Waffen liefert, ist der Iran."

Hongkong schafft nach fast 1.000 Tagen die Maskenpflicht ab

Nach fast 1.000 Tagen schafft Hongkong die Corona-Maskenpflicht ab. "Ich erkläre hiermit, dass die Maskenpflicht von morgen an komplett wegfällt", sagte Regierungschef John Lee in einer kurzen Pressekonferenz. Dies gelte für alle öffentlichen Bereiche in der chinesischen Sonderverwaltungszone - egal ob in Gebäuden oder im Freien. Auch im öffentlichen Verkehr müsse keine Maske mehr getragen werden, kündigte Lee an. Krankenhäuser und Pflegeheime könnten aber eigene Regeln erlassen.

Tiktok muss von allen mobilen Geräten von US-Bundesbehörden gelöscht werden

Die umstrittene Internet-App Tiktok muss laut einer Anordnung des Weißen Hauses von allen mobilen Geräten von US-Bundesbehörden gelöscht werden. Diese Maßnahme müsse "innerhalb von 30 Tagen" umgesetzt werden, erklärte die zuständige Abteilung der US-Regierung. Die Tiktok-App müsse gelöscht und dürfe nicht mehr installiert werden. Von Geräten, die von US-Bundesbehörden ausgegeben oder genutzt werden, müsse der Internetzugriff auf die App verboten werden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Jan +1,5% gg Vm; -3,7% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Dez rev -1,6% (vorl: -1,3%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Jan -4,6% (PROG: -2,7%) gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Jan +6,3% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Jan +5,3% gg Vj

Australien Jan Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,9% (PROG: +1,2%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.