Um - 38,5% ist der Ölpreis nach diesem Signal in den vergangenen 16 Jahren gestiegen Ich habe bei animusX letzte Woche über eine besondere Situation am Ölmarkt und unsere aktuelle Umfrageanalyse zur Ölpreisentwicklung berichtet. Diese Erkenntnis teile ich jetzt auch hier. Nur selten gibt es so starke Signale aus unserer animusX-Umfrageanalyse, wie vor 10 Tagen: Unsere Umfrageteilnehmer sind extrem bullisch. Das deutet - wider Erwarten - auf eine starke Ölpreisperformance (Preisanstieg) in den kommenden ...

