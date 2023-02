ROSTOCK (dpa-AFX) - Nordex Group (NRDXF.PK) has received a further order from Enefit Green for a wind farm in the Baltic states. The company will supply 14 N163/5.X turbines for the 80 MW Kelme I wind farm in Lithuania.



The order includes a Premium Service agreement for the service and maintenance of the turbines for a period of 32 years. The turbines are scheduled to go into operation at the end of 2024.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken