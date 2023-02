Am deutschen Markt war gestern Erholung angesagt. Der deutsche Leitindex notierte den gesamten Handelstag über deutlich in der Gewinnzone. Am Ende schloss er 1,1 Prozent fester und damit bei 15.381 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...