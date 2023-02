MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Immobilienkonzerns liege zwar knapp über der revidierten Zielspanne, doch die sehr breite Ebitda-Zielspanne für 2023 bestätige die schwer vorhersagbare Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000PAT1AG3