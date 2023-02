Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netcetera AG: SV Gruppe und Forward Publishing feiern erfolgreichen Relaunch von Nordkurier.de



28.02.2023 / 09:53 CET/CEST



SV Gruppe und Forward Publishing feiern erfolgreichen Relaunch von Nordkurier.de Die SV Gruppe treibt die digitale Transformation des Verlags voran, wie die reibungslose Systemumstellung des reichweitenstärksten Nachrichtenportals im Nordosten zeigt. Nach dem erfolgreichen Relaunch von Schwäbische.de vor rund einem Monat startet nun auch Nordkurier.de, das reichweitenstärkste Nachrichtenportal im Nordosten Deutschlands, auf der neuen, effizienten Cloud-Infrastruktur Forward Publishing von Netcetera. "Durch die Nutzung der gleichen technischen Plattform für die digitalen Auftritte der beiden großen Tageszeitungen ergeben sich Synergieeffekte auf technischer und redaktioneller Ebene, die Effizienz und Produktivität steigern", erklärt Henning Maus, Chief Innovation Officer bei der SV Gruppe. Das neue, technologisch und optisch moderne Online-Angebot präsentiert lokale und regionale Nachrichten übersichtlich und performant. Leserinnen und Leser können die Startseite personalisieren, eine detaillierte Push-Funktion nutzen, das E-Paper herunterladen und ihr Abonnement komfortabel verwalten. Forward Delivery stellt den reibungslosen Betrieb und die kanalneutrale Ausspielung der Inhalte sicher. In der Redaktion wird Editor und Headless-CMS Forward Creation (Livingdocs) eingesetzt. "Die parallele Umstellung auf ein Headless-CMS ist Teil unserer Gesamtstrategie und wird die Art, wie wir als Gruppe in Zukunft Inhalte erstellen und verarbeiten, stark verändern", sagt Henning Maus. Ziel sei ein Digital-First-Workflow in den Redaktionen. Mit dem erfolgreichen zweiten Relaunch einer großen Medienmarke des Verlags innerhalb weniger Wochen stellt die SV Gruppe die Weichen für die Digitalisierung weiterer Geschäftsfelder. Der Verlag kann sich dabei auf die Expertise und Erfahrung von Forward Publishing verlassen und für das angestrebte Wachstum der eigenen Marken von den Skalen-Effekten der neuen digitalen Publishing-Lösung profitieren. "Wir sind sehr stolz darauf, was wir gemeinsam mit unseren Partnern, der Strategieberatung CORE, und der SV Gruppe geleistet haben", resümiert Alexander Josef, verantwortlich für das Portfolio Forward Publishing bei Netcetera. "Mit dieser stabilen, modernen und zukunftsweisenden Infrastruktur ist der Verlag in der Lage, sein digitales Publishing zukunftssicher und stabil weiter auszubauen." Über die SV Gruppe

Schwäbisch Media und die Nordkurier Mediengruppe bilden gemeinsam die SV Gruppe. Allein die beiden Zeitungstitel "Schwäbische Zeitung" und "Nordkurier" erreichen eine gemeinsame täglich verkaufte Auflage von deutlich über 200.000 Exemplaren. Dazu kommen reichweitenstarke Online-Portale, diverse Anzeigenblätter, die größte Lokalfernsehgruppe in Deutschland, mehrere Radiosender, vielseitige Magazine, weitere Kommunikationsdienstleister wie Digital-, Content-Marketing- und Crossmedia-Einheiten sowie logistische Dienstleistungen rund um Brief, Paket und Fulfillment. Kontakt: Henning Maus, CIO, SV-Gruppe

E-Mail: h.maus@sv-gruppe.de

Über Netcetera / Forward Publishing

Forward Publishing ist eine cloudbasierte digitale Publishing-Lösung für Medienhäuser. Das Schweizer IT und Software-Haus Netcetera steht hinter der integrierten Plattform und bietet diese für Verlage und digitale Newsrooms als SaaS-Lösung an. Dazu kann Netcetera auf ein innovatives Partner-Ökosystem zurückgreifen. In einer Best-of-Breed-Architektur verbindet Forward Publishing den Editor/Headless-CMS (Livingdocs) mit der Multisite-Ausspielungsschicht, dem Digital Asset Management (huGO+) sowie weiteren Modulen. Kontakt: Christopher Zippert, Head of Sales, Forward Publishing bei Netcetera

E-Mail: christopher.zippert@netcetera.com

Ende der Medienmitteilungen