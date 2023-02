Pyramid Analytics und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland gehen eine Partnerschaft für den Vertrieb und die Implementierung der Pyramid Decision Intelligence Platform ein. PwC Deutschland wird künftig Decision Support Systeme von Pyramid im Finanz- und ESG-Sektor (Environmental/Umwelt, Social/Soziales und Governance/verantwortungsvolle Unternehmensführung) bei Unternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum implementieren.

Pyramid bietet eine marktführende ganzheitliche Data-Analytics-Plattform, die Business Analytics, Data Preparation und Data Science vereint. Der Servicebereich Business Analytics von PwC Deutschland erbringt als Full Service Provider sowohl die fachliche Konzeption als auch die technische Realisierung kundenindividueller Entscheidungsunterstützungs- und analytischer Informationssysteme. Die Anwendungsbereiche sind insbesondere Unternehmensplanungs- und Simulationslösungen sowie komplexe analytische Reporting-Anwendungen.

Unternehmensweite Decision Intelligence

Die Pyramid Decision Intelligence Platform vereint Data Preparation, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Tools mehrerer Anbieter zu verwenden, so dass weniger Lizenzkosten anfallen und das unternehmensweite Datenmanagement erheblich vereinfacht wird. Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten und eine branchenführende Benutzerakzeptanz beschleunigen gleichzeitig Wertschöpfung, Wachstum und Innovation. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in Private und Public Clouds, Embedded oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Thomas Hampel, Partner Business Analytics bei PwC Deutschland, kommentiert die Partnerschaft: "Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist eine innovative und leistungsstarke BI und Analytics Plattform. Besonders relevant ist die Datenbankunabhängigkeit. Dies ist vor dem Hintergrund zunehmender Cloud-Transformation und der damit einhergehenden Fragmentierung der Technologielandschaften unserer Kunden von großer Bedeutung. Ein weiterer Pluspunkt der All-in-One-Lösung besteht darin, dass sie neben einer Fülle von Berichtsformaten und -medien auch über ausgereifte Data Science- und Analytics-Funktionen verfügt und eine leistungsstarke SAP BW Interoperabilität bietet."

Auch Bill Clayton, VP of Global Partner Sales bei Pyramid Analytics, äußert sich zur Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit PwC Deutschland", ergänzt Bill Clayton, VP of Global Partner Sales bei Pyramid Analytics. "Durch die tiefgreifende Fach- und Prozessexpertise gepaart mit der umfangreichen Implementierungserfahrung des Servicebereich Business Analytics von PwC Deutschland, sind wir gemeinsam in der Lage, unseren Kunden End2End-Implementierung von analytischen Decision-Support-Systemen aus einer Hand zu bieten."

Über Pyramid Analytics

Pyramid bietet Data Analytics der nächsten Generation. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht Anwendern erweiterte, automatisierte und kollaborative Einblicke, die die Nutzung von Daten bei der Entscheidungsfindung vereinfachen und anleiten. Die Platform ermöglicht direkten Zugriff auf alle Daten, geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analytics-Anforderungen in einer No-Code-Umgebung.

Sie vereint Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer reibungslosen Plattform, die jedem die Möglichkeit gibt, intelligente Entscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll (Demo vereinbaren).

Pyramid Analytics hat Standorte in Amsterdam, London, New York City (US HQ) und Tel Aviv. Mehr als 2450 Unternehmen weltweit profitieren von Decision Intelligence mit Pyramid. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, weil Geografie kein Hindernis für Talent und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth.

Weitere Informationen unter Pyramid Analytics.

