Berlin (ots) -Afrikanisch-deutsches Führungskräfteprogramm "AGYLE - African German Young Leaders in Business" von Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen startet in nächste Runde / Im Fokus: Digitale Transformation und Entwicklung innovativer Geschäftsideen deutscher und afrikanischer Young Leader / Bewerbungen bis 16. April unter www.agyle-programme.com möglichDer digitale Wandel hat weltweit tiefgreifende Auswirkungen auf sämtliche Geschäfts- und Lebensbereiche und ist ein wesentlicher Treiber zur Lösung globaler Herausforderungen. Der afrikanische Kontinent setzt mit einer Generation aufstrebender Führungspersönlichkeiten im Bereich digitaler Innovationen dabei wichtige Impulse. Unter dem Jahresmotto "Digitale Transformation - wie junge Führungskräfte eine grüne und inklusive Zukunft gestalten", können sich junge Führungskräfte ab sofort im Rahmen des afrikanisch deutschen Führungskräfteprogramms "AGYLE - African German Young Leaders in Business" bewerben. Das Programm richtet sich in diesem Jahr an Personen bis 40 Jahre aus Deutschland, Ghana, Ruanda, Senegal und Tunesien. Gesucht werden Teilnehmende, die das Potenzial innovativer digitaler Lösungen erkannt haben und in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Klima, Energie und Handel einsetzen.Die Bewerbung ist online unter www.agyle-programme.com bis zum 16. April möglich; Interessierte müssen neben einem Motivationsschreiben, einem Empfehlungsschreiben und einem Lebenslauf auch ein kurzes, persönliches Video-Statement einreichen. AGYLE wird bereits seit 2021 von der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen durchgeführt und durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.Ausblick 2023: Programm und Business-NetzwerkEine international besetzte Jury ermittelt aus allen Einreichungen 40 junge Führungskräfte, davon 20 aus Deutschland und 20 aus den beteiligten afrikanischen Ländern. Diese werden im Herbst zur AGYLE-Week 23 nach Berlin eingeladen. Herzstück der Woche ist ein Design Thinking Lab, in dem die Teilnehmenden in interdisziplinären Teams nachhaltige Geschäftsideen erarbeiten und gemeinsam weiterentwickeln. Die innovativste und vielversprechendste Idee wird im Rahmen der Abschlussveranstaltung von einer Jury prämiert. Abgerundet wird die Woche durch Diskussionsrunden, Impulsvorträge, Unternehmensbesuche, sowie kulturelle Aktivitäten. Die Teilnehmenden werden in ein exklusives Business-Netzwerk aufgenommen, in dem die Young Leader die Möglichkeit zum weiteren Austausch sowie zur Teilnahme an regelmäßigen virtuellen Events mit fachlichen Impulsen und Netzwerkmöglichkeiten erhalten.Dem Netzwerk gehören derzeit 80 Führungspersönlichkeiten aus Deutschland, Äthiopien, Ghana, Ruanda, und Tunesien an.Über AGYLE - African German Young Leaders in BusinessAGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young Leaders Programm, das junge Führungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigen Business-Netzwerk zusammenbringt und die Entwicklung neuer innovativer Ideen und Geschäftsmodelle fördert. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen; die AWE wird gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und getragen durch die GIZ und DEG Impulse.