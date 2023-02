Globaler Satellitenservice ergänzt Mobilfunkkonnektivität, ermöglicht Lösungen für mehr Gebiete

Intelsat, Betreiber des weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzes und führender Anbieter von Internet an Bord (Inflight Connectivity, IFC), gab heute bekannt, dass die Deutsche Telekom IoT (DT IoT) beabsichtigt, Intelsat FlexEnterprise in das cloudbasierte Internet of Things (IoT)-Angebot des Unternehmens zu integrieren, um in mehr Gebieten leistungsstarke, anwenderfreundliche IoT-Lösungen unabhängig von der Verfügbarkeit von Glasfaser- oder Mobilfunk-Konnektivitätsoptionen bereitzustellen.

Intelsat expands global reach for Deutsche Telekom IoT into its cloud-based Internet of Things (IoT) offering to extend powerful, easy-to-use IoT solutions to locations regardless of fiber or cellular connectivity options availability. Credit: Getty Images.

IoT-Dienste werden von unterschiedlichsten Unternehmen zunehmend genutzt, um Daten von Tausenden Geräten zu erfassen. Die Organisationen analysieren diese Daten dann, um die Systemeffizienz zu steigern, Abfall zu reduzieren, empfindliche Umgebungen zu überwachen und neue Einblicke in Prozesse und Betriebsabläufe zu gewinnen. Indem DT die Mobilfunkkonnektivität durch FlexEnterprise ergänzt, kann das Unternehmen die Reichweite und Effektivität seiner Lösung erweitern und für Kunden bessere Ergebnisse vorantreiben.

"Satellitenkonnektivität erlaubt es IoT, physische Objekte und Geräte von überall auf der Erde mit der virtuellen Welt zu verbinden, um die Echtzeitdatenerfassung, Analyse und Entscheidungsfindung zu verbessern", sagte Brian Jakins, General Manager von Intelsat Networks. "Durch FlexEnterprise erweitert DT den Nutzen seines IoT-Angebots, insbesondere für weit verteilte Anwendungen wie Infrastruktur für erneuerbare Energien und ökologische Überwachung mittels Green-IoT."

"Durch die Integration von Satellitenkonnektivität in unser DT-IoT-Angebot verbinden wir alles überall und gestalten die Zukunft des globalen IoT-Networking", so Dennis Nikles, CEO der Deutsche Telekom IoT GmbH. "Unsere Kunden haben nunmehr eine einzige Anlaufstelle sowie ein »Netzwerk von Netzwerken« mit einfacher und allgegenwärtiger Konnektivität, die vollkommen neue Möglichkeiten eröffnet."

FlexEnterprise ist ein sofort einsatzfähiger, unternehmenstauglicher Konnektivitätsdienst, der satellitengestützte und terrestrische Netzwerke integriert und damit Internet-, Cloud- und Privatnetzwerke erweitert. Intelsat wird die weltweite Infrastruktur von FlexEnterprise verwalten und es Kunden somit ersparen, ihre eigene Satelliteninfrastruktur und das entsprechende Fachwissen zu unterhalten. FlexEnterprise wird darüber hinaus als Satellite-as-a-Service-Angebot bereitgestellt und erlaubt es DT, Zeit und Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb neuer Dienstleistungen weiter zu reduzieren.

Die Satellitenplattform FlexEnterprise von Intelsat erlaubt es Mobilfunknetzbetreibern, unabhängig vom geografischen Standort Dienste anzubieten, die denen von terrestrischen Netzen ähnlich sind. Zum Beispiel können industrielle IoT-Kunden Geräte an schwer erreichbaren Orten verbinden, um etwa Windräder auf Bergen oder auf See zu kontrollieren oder die Hochwassergefahr durch die Überwachung des Wasserpegels in abgelegenen Gebieten zu bewerten.

Mit einem weltweiten Netzwerk und Managed Services der nächsten Generation spezialisiert sich das globale Expertenteam von Intelsat darauf, Regierungen, NGOs und Kunden in der Wirtschaft nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation bereitzustellen. Durch den Betrieb einer der größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten der Welt und Konnektivitätsinfrastrukturen überbrückt Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es Menschen und ihren Instrumenten über Meere hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zu kooperieren und nebeneinander zu existieren. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten ist das Unternehmen gleichbedeutend mit "Firsts" in der Satellitenindustrie in Bezug auf Dienste für Kunden und den Planeten. Aufbauend auf einer langen Innovationsgeschichte und mit Fokus auf eine neue Generation an Herausforderungen visieren die Mitarbeiter von Intelsat die nächsten Neuheiten im Weltraum an, während sie die Branche grundlegend verändern und deren digitale Transformation anführen.

