Erfurt (ots) -Auch, wenn Kinder heute als "digital natives" selbstverständlich mit Medien aufwachsen - der verantwortungsvolle Umgang damit muss von Anfang an begleitet werden. KiKA fördert Kinder aktiv dabei, Schlüsselkompetenzen für unsere von Medien durchdrungene Welt zu entwickeln. Sowohl die Formate von KiKA als auch die interaktiven Digitalangebote geben Kindern einen sicheren Experimentierraum - bei KiKA, auf kika.de, auf kikaninchen.de, in der KiKANiNCHEN-App, im KiKA-Player und in der KiKA-Quiz App.Vom 7. bis 11. März 2023 präsentiert KiKA das Angebot zur Förderung der Medienkompetenz an einem gemeinsamen Stand mit ARD, ZDF und Deutschlandradio auf der größten Bildungsmesse Europas, der didacta. Im Panel "Kompetenter Umgang mit Medien" am 11. März 2023 stehen die KiKA-Angebote für Medienanfänger*innen und -fortgeschrittene von 15:25 bis 15:55 Uhr auch auf der Bühne im Bildungsforum im Fokus. Tim Gailus, Moderator des Medienmagazins "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) stellt dar, wie Materialien, Apps wie die KiKA-Quiz App und Digitalangebote aufgebaut sind und wie sie im Unterricht eingesetzt werden können. Unterstützt wird er dabei von der KiKA-Vorschulfigur Kikaninchen und dessen Freund Christian Bahrmann.Unterrichtsmaterialien: "so geht MEDIEN" von ARD, ZDF und Deutschlandradio in Kooperation mit KiKAGemeinsam mit der Medienkompetenzplattform "so geht MEDIEN (https://www.br.de/sogehtmedien/grundschule/index.html)" (Federführung: BR) hat das Medienmagazin "Team Timster (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/presse-plus/team-timster/team-timster-104.html)" Unterrichtsmaterialien entwickelt, die Kindern die Möglichkeit bieten, einen kompetenten und kreativen Umgang mit Medien zu erfahren. Dafür werden humorvolle Videos mit den beiden "Team Timster"-Moderator*innen Soraya Jamal und Tim Gailus sowie pädagogisch fundierte Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Die Einheiten beschäftigen sich mit digitalen Themen, denen Kinder in ihrem Alltag begegnen. Dazu zählt der Umgang mit dem Smartphone in der Familie, das selbstständige Einteilen von Handyzeiten aber auch die Frage, wie ein Video vertont wird.KiKA-Quiz App: Kindgerechte App mit spannenden WissensfragenMit der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/erwachsene/ueber-uns/auftrag/kika-quiz-100.html) können Kinder in den großen Wissenskosmos von KiKA eintauchen. Im Quizcamp-Modus stehen Tausende von Fragen aus den bisherigen Staffeln "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) und aus dem "Tigerenten Club" (SWR) bereit und können jederzeit beantwortet werden. Außerdem finden saisonal exklusive "App Live Shows" statt, an welchen Interessierte via Livestream teilnehmen können. So wird Kindern Wissen mit viel Spaß und Spannung vermittelt.Geschützter Experimentierraum im "KiKANiNCHEN"-Online-AngebotDas Online-Angebot bietet den jüngsten Mediennutzer*innen einen geschützten und intuitiv gestalteten Raum, in dem sie spielen, lernen, ihre eigenen Ideen entwickeln und sich bei ihren ersten Erfahrungen mit interaktiven Angeboten ausprobieren können. Für Eltern und Erzieher*innen stehen auf erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/informieren/kikaninchen-dachmarke-100.html) Informationen zum pädagogischen Handlungskonzept von "KiKANiNCHEN" (KiKA) zur Verfügung sowie Arbeitsmaterialien und Anregungen, mit denen sie Vorschulkinder im Medienalltag praxisnah unterstützen und begleiten können.Die didacta ist die größte Fachmesse für Lehrkräfte aller Bildungseinrichtungen in Europa und eine der wichtigsten Weiterbildungsveranstaltungen der Branche. 2022 zeigten über 555 Aussteller*innen aus 55 Ländern ihre Angebote aus den Bereichen vorschulische Erziehung und Grundschule, Schule und Hochschule, neue Technologien, berufliche Bildung und Qualifizierung, Ministerien, Institutionen, Organisationen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5451727