San Francisco/Heidelberg (ots) -Admin By Request ist neuer Partner des dänischen Formel 1-Fahrers Kevin Magnussen während der gesamten Rennsaison 2023. Mithilfe des schnellsten Sports der Welt will das dänisch-amerikanische Unternehmen Fasttrack Software mit seiner Online-Softwarelösung Admin By Request weltweit neue Märkte erschließen und Kunden erreichen."Wir freuen uns sehr über unseren neuen Partner Kevin Magnussen. Die Formel 1 ist eine fantastische Marketing-Plattform, und Kevin ist ein fantastischer Typ. Gemeinsam mit 'K-MAG' wollen wir unsere globale Markenbekanntheit erhöhen", sagt CEO Lars Sneftrup Pedersen.Pedersen weiter: "Da wir Kunden in 160 Ländern haben, sind wir besonders stolz darauf, unser Logo im globalsten Sport der Welt zu präsentieren. Unsere Wurzeln sind in Dänemark, und mehr als 60 Prozent unserer Kunden sind in den USA - also ist der dänische Fahrer des einzigen amerikanischen Formel 1-Teams geradezu eine Ideallösung für uns."Das Admin By Request-Logo wird über die gesamte Saison 2023 auf dem MoneyGram Haas-Rennanzug von Kevin Magnussen zu sehen sein. Auf der Admin By Request-Website (https://www.adminbyrequest.com) wird Kevin Magnussen eine eigene Seite bekommen, der Kunden und Fans folgen können. Außerdem werden Neuigkeiten zu den Rennen auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/adminbyrequest/) geteilt.Kevin Magnussen kommentiert: "Ich bin sehr glücklich über diese Zusammenarbeit und freue mich darauf, dem Team hinter Admin By Request und seinen Kunden eine Menge fantastischer Formel 1-Erlebnisse zu bieten und nicht zuletzt dem Unternehmen zu helfen, ein ganz neues Publikum zu erreichen".Über Admin By RequestAdmin By Request ist eine cloudbasierte Lösung des Privileged Access Managements (PAM), die es Unternehmen ermöglicht, die lokalen Administratorenrechte der Nutzer zu verwalten und zu kontrollieren, ohne die Produktivität der Endnutzer zu beeinträchtigen. Hinter der Lösung steckt FastTrack Software, ein weltweit führender Anbieter für Systemadministrator-Tools. Das Unternehmen wurde von dänischen Technologieunternehmern mit der Grundidee gegründet, einfachere Management-Tools für Administratoren zu schaffen. FastTrack Software hat Niederlassungen in San Francisco, Chicago, New York, London, Deutschland, Neuseeland, Thailand und den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen. https://www.adminbyrequest.com, https://www.fasttracksoftware.comPressekontakt:Admin By Request c/oCP KommunikationChristian PrechtlAlte Eppelheimer Straße 2369115 HeidelbergTel: +49(0)6221 6501824Mail: info@cpkomm.deWeb: https://www.cpkomm.deOriginal-Content von: Admin By Request, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168798/5451722