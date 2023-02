München (ots) -Stefan Lampa wird neuer CEO von ProGlove, einem deutschen, global ausgerichteten Pionier im Bereich von Wearable-Scannerlösungen für innovative, menschenzentrierte Produktivität. Lampa war zuvor in leitenden Positionen bei großen, renommierten Automatisierungs- und Logistikunternehmen wie ABB, KUKA Roboter und Cargotec tätig. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung wird er als CEO sein umfangreiches Wissen und seine Expertise nutzen, um den internationalen Wachstumskurs von ProGlove fortzusetzen. Lampa beginnt seine Position zum 1. März 2023 und tritt die Nachfolge von Andreas König an, der aus persönlichen Gründen abtritt."Wir freuen uns sehr auf Stefan Lampa als neuen CEO ", sagte Ken Allen, Vorstandsvorsitzender von ProGlove. "Stefan Lampa hat eine klare Vision, fördert eine teamorientierte Arbeitskultur und setzt sich für Innovationen als wichtigster Voraussetzung für unseren Geschäftserfolg ein. Damit ist er die perfekte Besetzung, um die Nachfolge von Andreas König anzutreten, der ProGlove von einem Start-up zu einem schnell skalierenden Unternehmen gemacht hat."Stefan Lampa hat einen Hintergrund als Ingenier und sammelte wichtige Erfahrungen in den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0. Beide Themen waren Schwerpunkte seiner bisherigen Arbeit. Bevor Lampa zu ProGlove kam, war er als President bei der Cargotec Corporation tätig. Während seiner Amtszeit trieb er die Transformation des Unternehmens voran, um aus einem traditionellen Logistikanbieter einen Technologieführer zu machen, der inzwischen auf Elektrifizierung, Robotik und digitale Angebote setzt. Als CEO von KUKA Roboter richtete Lampa das Unternehmen neu aus, um den Industriemarkt als Erweiterung des traditionellen Automobilgeschäfts zu adressieren. Er etablierte auch eine neue Unternehmenskultur, die auf einem kollaborativen und internationalen Ansatz beruht. Lampa verfügt über weitere umfangreiche Managementerfahrung, unter anderem eine 23-jährige Tätigkeit bei ABB. Sechs Jahre war er dort unter anderem als Global Head of Robots & Applications aktiv.Pressekontakt:MedienkontaktProGloveAxel SchmidtSenior Manager für KommunikationE-Mail: axel.schmidt@proglove.comTelefon: +49-89-262035036Original-Content von: Workaround GmbH (ProGlove), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136063/5451740