YVERDON-LES-BAINS, Schweiz (ots/PRNewswire) -Im Projekt Biospray konnte ARA ihr Potential für die nachhaltige und nicht-selektive Herbizid- und Pestizidanwendungen in der Landwirtschaft beweisen.Seit mehr als 50 Jahren wird das Spritzen in der Landwirtschaft bei fast allen Pflanzenschutzmaßnahmen eingesetzt, um Unkräuter zu beseitigen, das Pflanzenwachstum zu fördern und Befall zu behandeln. Da die Nachfrage in der Landwirtschaft nach einer immer besseren Sprüheffizienz stieg, wurden neue selektive komplexe synthetische Moleküle entwickelt, um Unkräuter selektiv zu bekämpfen, ohne die Kulturpflanze zu schädigen. Leider werden aber selbst die neuesten Chemikalien meist zu giftigen Rückständen abgebaut und verbleiben in der Pflanze und im Boden. Ihr intensiver Einsatz hat zu einer Verschmutzung von Boden und Wasser, einer Reduktion der Artenvielfalt und einer Verringerung der Bodenfruchtbarkeit geführt.Glücklicherweise können biologische Herbizide und Bio-Pflanzenschutzmittel eine Lösung für diese Probleme bieten. Man nimmt heute an, dass diese einfacheren Moleküle nicht nur hochwirksame Herbizide und Pestizide sind, sondern sich auch vollständig im Boden abbauen und weniger Energie für ihre Herstellung benötigen (was den CO2-Fußabdruck verringert). "Natürlichen Herbizide können zum Beispiel zur Unkrautbekämpfung eingesetzt werden, da Sie aber auch die Kulturen schädigen, wenn man sie breitflächig spritzt, werden sie am besten mit einer hochpräzisen Anbaufeldspritze wie unserer ausgebracht, welche auf die einzelne Pflanzen zielt (und nur Unkraut, nicht aber Kulturen spritzt). » erklärt Steve Tanner, CTO Ecorobotix. Die Produkte können sowohl in der konventionellen Landwirtschaft als auch im biologischen Landbau eingesetzt werden. Die formale Zulassung dieser Bio-Pflanzenschutzmittel für den Einsatz in der biologischen Landwirtschaft ist jedoch noch nicht abgeschlossen.Das von der EU geförderte Projekt agROBOfood hat das Industrielle Herausforderungsprojekt Biospray unterstützt, um die Präzisionstechnologie von Ecorobotix an die Anforderungen im biologischen Pflanzenschutz anzupassen und Feldversuche für drei Arten von Anwendungen durchzuführen. Die Präzisionsfeldspritze ARA ist eine revolutionäre hochgenaue Technology, welche in der Lage ist, Pflanze für Pflanze mit einer noch nie dagewesenen Genauigkeit von 6x6 cm zu behandeln, ein Durchbruch bei der gezielten Herbizid- und Pestizidausbringung. Dank der KI-basierten Pflanzenerkennung und der einzigartigen Präzision (UHP - Ultra High Precision) ist die ARA-Technologie in der Lage, einzelne Unkräuter zu erkennen, zu klassifizieren und zu spritzen, ohne dabei die gesamte Ackerfläche und die Kulturpflanzen unnötig zu belasten. Die Feldspritze von Ecorobotix unterscheidet sich durch seine einmalige Präzision von konventionellen und anderen «Präzisions»-spritzen und damit auch grundlegend in der Art der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. ARA biete eine effizientere und kostengünstigere Lösung, die sowohl für selektive als auch für nicht-selektive Herbizide und für Pestizide eingesetzt werden kann.Die Zuckerrübe wurde als Versuchskultur ausgewählt, weil heute nur noch wenige chemisch-synthetische Herbizid Wirkstoffe zur Verfügung stehen und in den kommenden Jahren mit einem weiteren Rückgang zu rechnen ist. Daher wurden im Rahmen des Biospray Projekts drei Pflanzenschutzmittel in Zuckerrüben gezielt eingesetzt: selektive Anwendung von Pelargonsäure (organisches Herbizid), Azadirachtin und Spintor (zwei organische Insektizide). Die Ergebnisse der Feldversuche in zwei Saisons zeigten zufriedenstellende Ergebnisse bei der Unkrautbekämpfung und eine Reduzierung des Insektizid Einsatzes. Darüber hinaus können mit ARA Herbizide Einsparungen von 70-95% erzielt werden. Weitere agronomische Tests sind erforderlich, um die genaue Effizienz dieser neuen Bio-Pflanzenschutzmittel zu bestätigen und die Feinabstimmung der Maschine für diesen Anwendungsfall zu erhalten.Obwohl das Projekt mit AVO begann, einem autonomen Roboter mit ultrapräziser punktgenauer Sprühtechnik, wurde eine Änderung vorgenommen, die zur Entwicklung der ARA Präzisions-Feldspritze führte. ARA ist dreimal so groß wie AVO und wird hinter einem Traktor hergezogen. "Mit ARA wurde die AVO-Spot-Sprühtechnik mit höherer Präzision und schnellerer Arbeitsgeschwindigkeit verbessert. Eine gezogene Feldspritze ist für die Landwirte auch einfacher zu handhaben und wirtschaftlicher", erklärt Steve Tanner weiter.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hochgenaue Anwendungspräzision ARA's die Zukunft der nachhaltigen selektiven und nicht-selektiven Herbizidausbringung ist und die Agrarindustrie entscheidend verändern wird. Die hochpräzise Spritztechnik in Verbindung mit der Fähigkeit, einzelne Unkräuter zu erkennen, zu klassifizieren und zu besprühen, reduziert die Kosten und erhöht die Nachhaltigkeit.Das Biospray-Projekt hat sein Potenzial bewiesen, und wir freuen uns darauf, weiter an dem Ziel einer effizienten, umweltfreundlichen und nachhaltigen Unkrautbekämpfung zu arbeiten.ARA bereits im Handel erhältlich ist und bereits in mehreren EU-Ländern im Einsatz ist.About agROBOfoodAgROBOfood baut ein europaweites Netz von digitalen Innovationszentren auf, das die effektive Einführung und Entwicklung von Roboterlösungen in der europäischen Agrar- und Ernährungswirtschaft fördert und den digitalen Wandel beschleunigt, um die europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen.Erfahren Sie mehr unter https://agrobofood.euInformationen zu EcorobotixEcorobotix wurde gegründet um eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu ermöglichen, welche ein Minimum an Energie verbraucht und auf die Bewahrung des Ackerlands und der Wasserressourcen fokussiert. Ecorobotix bietet eine revolutionäre Datenlösung und ein hochpräzises Spraysystem für die Behandlung einzelner Pflanzen, durch die sich der Einsatz von Chemikalien (Herbizide, Pestizide, Flüssigdünger) um 70-95% reduzieren lässt. Gleichzeitig erhöhen sich die Ernteerträge um mehr als 5%. Das System hat das Potential, den CO2-Fußabdruck der Landwirtschaft massiv zu verringern.Erfahren Sie mehr unter https://ecorobotix.comPressroom: https://ecorobotix.prowly.com/