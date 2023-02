DAX - Anleger bleiben nervös! Adidas und Aixtron ziehen an!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin labil. Nach der gestrigen Erholung legte der DAX® heute zur Handelseröffnung zunächst den Rückwärtsgang ein. In Frankreich hat die Inflationsrate überraschend ein neues Rekordhoch erreicht. Am Rentenmarkt zogen die Renditen daraufhin kräftig an und belasteten damit den Aktienmarkt. Im Wochenverlauf warten noch weitere Wirtschafts- und Inflationsdaten auf die Investoren. Es ist daher mit weiteren Schwankungen zu rechnen.

Adidas profitierte von positiven Analystenkommentaren. Aixtron rechnet 2023 mit einer Umsatzsteigerung von rund 25 Prozent. Zudem soll die Gewinnmarge gesteigert werden. Die legte zum Marktstart zweistellig zu. Bayer legte dank eines starken Agrargeschäfts für 2022 robuste Zahlen vor. Daher soll die Dividende erhöht werden. Angesichts inflationsbedingt steigender Kosten und möglicher Preisrückgänge bei einigen Pharmaprodukte geht der Konzern für 2023 von einem Gewinnrückgang aus. Die Aktie reagierte zunächst mit einem deutlichen Kursabschlag. Fresenius Medical Care verlor nach einem negativen Ausblick von Moody's. Der deutliche Renditeanstieg belastete Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.460/15.535/15.560/15.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.110/15.180/15.230/15.285 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach unten in den Handel und stabilisierte sich zunächst im Bereich von 15.300 Punkten. Damit ist die Unterstützungsmarke bei 15.285 Punkten bis auf weiteres noch intakt. Aktuell deutet sich eine Erholung in Richtung 15.400 Punkte an. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Rebounds bis 15.470 Punkte. Entwarnung gibt es allerdings noch nicht. Sinkt der Index unter 115.285 Punkte droht eine Konsolidierung bis 15.230 oder gar 15.180 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2023 - 28.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2018 - 23.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7K4 * 100,00%** 02.03.2026 Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***

*Zeichnungsfrist bis 06.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2023; 10:00 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 22,10 15 14.358,121807 14.870,706756 Open End DAX® HC4J55 15,49 25 14.768,317738 15.075,498747 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2023; 10:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,57 -15 16.406,573008 15.893,047273 Open End DAX® HC4J4X 14,04 -25 15.996,377077 15.689,246637 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2023; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX - Anleger bleiben nervös! Adidas und Aixtron ziehen an! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).