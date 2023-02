Mit den ReTa-Preisen werden Einzelhandelsunternehmen und ihre Zulieferer für ihre herausragenden Technologieprojekte ausgezeichnet

Sensormatic Solutions, das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, wurde als Lösungsanbieter von adidas AG in der Kategorie "Best Instore Solution" mit dem Preis "Top Supplier Retail 2023" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde während der ReTa-Preisverleihung im Rahmen der EuroShop Messe bekannt gegeben.

Heutzutage suchen Einzelhändler nach neuen und innovativen Wegen, um ein hyperpersonalisiertes, konsistentes und einheitliches Einkaufserlebnis über alle Berührungspunkte hinweg zu bieten. Darüber hinaus hat die Maximierung der Kundenkonversionen durch prädiktive und präskriptive Erkenntnisse nach wie vor höchste Priorität für Einzelhändler. Die adidas AG mit ihrem starken Fokus auf Verbraucherzentrierung suchte nach einer Technologielösung, die diese Herausforderungen löst und gleichzeitig die Abbildung der Customer Journey von der Straße bis zur Kasse ermöglicht.

In Zusammenarbeit mit Sensormatic Solutions implementierte die adidas AG eine Lösung mit einer Reihe von Daten-Touchpoints, die den Weg des Kunden genau verfolgen. Mithilfe der VLU-Technologie (Visual Line Up) innerhalb der CCTV-Ladenlandschaft konnte die adidas AGG die Bewegungen der Kunden erfassen, einschließlich derer, die vorbeigingen, am Fenster verweilten oder den Laden betraten, sowie deren Weg durch die verschiedenen Ladenbereiche und Aktivierungszonen. Dies ermöglichte die Abbildung der Kundenströme und lieferte eine Fülle von Erkenntnissen, die dazu beitrugen, das Ladendesign und das Merchandising zu verbessern, Markenkampagnen und Aktivierungsmaßnahmen zu validieren sowie die Kundenbindung und die Gewinnung neuer Kunden zu verbessern.

"Durch die enge Zusammenarbeit mit adidas und anderen Technologiepartnern waren wir in der Lage, eine Lösung zu entwickeln und zu implementieren, die der adidas AG wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung der Abläufe in den Geschäften und der Kundenbindung liefert", sagt Sean Lee, Regional Vice President und General Manager EMEA bei Sensormatic Solutions. "Da physische Läden das Einkaufserlebnis definieren, war es spannend, der adidas AGdabei zu helfen, die Sicht auf die Shopper Journey zu verbessern und ihnen dabei zu helfen, ihre Kunden besser zu bedienen und die In-Store- und Marken-Performance zu verbessern."

Über Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) verändert die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und spielen. Als weltweit führender Anbieter von intelligenten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden ist es unsere Aufgabe, die Leistung von Gebäuden im Dienste der Menschen, des Ortes und des Planeten neu zu gestalten.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls heute das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Besuchen Sie http://www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @Johnson Controls auf sozialen Plattformen.

Über Sensormatic-Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Exzellenz in großem Maßstab ermöglicht und die intelligente und vernetzte Kundenbindung fördert. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das gesamte Sensormatic Solutions-Portfolio, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um unübertroffene Einblicke in Shopper Experience, Bestandsintelligenz, Verlustvermeidung und betriebliche Effizienz mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen zu liefern. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von präskriptiven und prädiktiven datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Bitte besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

