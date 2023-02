Köln/Hamburg (ots) -Mit Katharina Schmitz (27) und Jürgen Schaefer (57) bekommt GEO ab sofort zwei neue Chefredakteur:innen. Die beiden folgen auf Jens Schröder und Markus Wolff, die RTL NEWS auf eigenen Wunsch verlassen. Katharina Schmitz und Jürgen Schaefer berichten in ihrer neuen Funktion an Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion stern, CAPITAL und GEO.Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm bei RTL Deutschland / Geschäftsführer RTL NEWS und ntv: "Katharina Schmitz und Jürgen Schaefer sind erstklassige Journalist:innen mit einer enorm großen Leidenschaft für ihre Themen und die Marke GEO. Ich freue mich, dass die Redaktion nach den letzten unruhigen Wochen nun wieder eine klare, sehr starke journalistische Spitze hat, um gemeinsam die spannenden Herausforderungen und Ziele anzugehen. Jens Schröder und Markus Wolff danke ich herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute"Gregor Peter Schmitz: "Bei Katharina Schmitz und Jürgen Schaefer ist GEO in den allerbesten Händen. Sie sind ausgewiesene Kenner ihres Metiers und vor allem sehr geschätzte, langjährige Kolleg:innen in der GEO-Redaktion, die das Magazin in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt haben. Ich freue mich auf viele tolle gemeinsame Projekte, die GEO und stern+ erfolgreich in die Zukunft führen."Katharina Schmitz: "Die Redaktion hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass GEO auf allen Kanälen, egal ob Bewegtbild, Podcasts, im Digitalen oder bei Veranstaltungen funktioniert. Das Printmagazin wird unser Herzstück bleiben, aber ich freue mich darauf herauszufinden, was noch alles in GEO und in uns steckt."Jürgen Schaefer: "GEO hatte immer eine starke, stolze und selbstbewusste Redaktion, die seit mehr als 40 Jahren für Glaubwürdigkeit, Entdeckergeist und Neugier steht. Ich bin seit 18 Jahren Teil dieser Redaktion, und mir war nicht einen Tag davon langweilig. Ich freue mich auf alles, was jetzt aus GEO werden kann."Katharina Schmitz ist seit 2018 in verschiedenen Funktionen bei GEO tätig, zuletzt als Redaktionsleiterin Natur & Nachhaltigkeit. Zudem war sie 2020 als Redakteurin beim Greenhouse Innovation Lab im Einsatz. Katharina Schmitz hat Wissenschaftsjournalismus mit Schwerpunkt Biowissenschaften an der TU Dortmund studiert und volontierte anschließend bei Spektrum der Wissenschaft.Jürgen Schaefer kam 2005 als Redakteur zu GEO. Zuvor hatte er zehn Jahre lang unter anderem als Korrespondent in New York und Havanna gearbeitet. Im Juni 2016 wurde er in die GEO-Redaktionsspitze berufen, zuerst als leitender Redakteur, dann als stellvertretender Chefredakteur und zuletzt als Redaktionsleiter Wissen.GEO überzeugt seit Jahrzehnten als Deutschlands führendes Reportage- und Wissensmagazin.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5451792