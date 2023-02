Die Dürr AG hat das vergangene Geschäftsjahr gut abgeschlossen und die Erwartungen von Konsens und AlsterResearch durchweg übertroffen. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch deutet diese gute Entwicklung darauf hin, dass Duerr in den Bereichen Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Automatisierung in einem Sweet Spot ist. In der Tat helfe Dürr seinen Kunden, ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, was durch einen Rekordauftragseingang im GJ2022 belohnt werde. Trotz einer leichten Abschwächung der Auftragsdynamik gegen Ende des Jahres bleibt Dürr für das laufende Geschäftsjahr ähnlich optimistisch und prognostiziert ein gesundes Umsatz- und Ergebniswachstum. AlsterResearch bekräftigt seine Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel aufgrund der höheren Schätzungen auf EUR 44,00 (zuvor EUR 41,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Duerr%20AG





