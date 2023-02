News von Trading-Treff.de Die Gasrechnung könnte bald wieder teurer werden. Um fast 30 Prozent ist der Preis für Natural Gas in den letzten Tagen angestiegen. Der Kurssturz beim Gas scheint also zunächst vorüber zu sein. Eine Bodenbildung oder gar eine neue Rally sind nicht auszuschließen. Ein Blick in den Chart zeigt auf, wie Sie sich jetzt positionieren können. Natural Gas im Chartcheck Der Blick in den Wochentrend von Natural Gas zeigt den massiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...