Der deutsche Aktienmarkt ist stark in die neue Woche gestartet. Nach dem gestrigen Kursanstieg sind am heutigen Dienstag jedoch leichte Gewinnmitnahmen zu beobachten. Anders sieht die Lage bei der BASF-Aktie aus, die heute fester in den Handel startet, nachdem die neusten Zahlen den Anlegern auf den Magen geschlagen hatten.Der Chemieriese BASF hat am Freitag einen eher düsteren Ausblick auf das Jahr 2023 vorgelegt und will nun kräftig sparen. An der Börse ging es daraufhin deutlich bergab und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...