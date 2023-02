Köln (ots) -Auf der größten Bildungsmesse Europas, der didacta in Stuttgart (7. bis 11. März), präsentiert der WDR am gemeinsamen Stand von ARD, ZDF und Deutschlandradio Angebote für den Schulunterricht der Zukunft. Mit dabei ist die WDR Klima App. Dank Augmented Reality Technologie lässt sich der Klimawandel eindrücklich erleben. Und die App "Stolpersteine NRW" ermöglicht einen interaktiven Zugang zum Thema Nationalsozialismus.Die Klima App - Rette die Erde im UnterrichtDie Klima App holt den Klimawandel ins Klassenzimmer. Schüler:innen erleben mit Augmented Reality, wie massiv regionale Klimaereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal oder der Waldbrand von Gummersbach das Leben junger Menschen betroffen haben. Per Tablet oder Smartphone können Schüler:innen den Betroffenen im Klassenraum virtuell begegnen und ihre Geschichte eindrücklich mitempfinden. Sie können sich interaktiv und spielerisch Fakten zum Klimawandel aneignen. Ein Game verwandelt den Klassenraum in ein Meer, aus dem Plastikmüll gefischt werden kann. Die Klima App ist interdisziplinär und für den Unterricht mit Schüler:innen von 13 bis16 Jahren geeignet. Die barrierefreie App ist kostenfrei erhältlich und enthält ergänzendes Unterrichtsmaterial für Lehrer:innen.Mehr: dieklimaapp.wdr.deApp "Stolpersteine NRW" - Gegen das VergessenSehen, erleben, erinnern - Stolpersteine NRW erzählt die Geschichten von Menschen, die vom nationalsozialistischen Terror-Regime verfolgt wurden. Der WDR macht ihre Lebensgeschichten digital zugänglich - per App oder über einen Desktop-Browser: mit Texten, historischen Fotos, Mini-Hörspielen, Illustrationen, Daten-Grafiken und Augmented-Reality-Elementen. Auf der Webseite ist auch das umfangreiche Material für den Unterricht zu finden, das zusammen mit Planet Schule entwickelt wurde. Es ist geeignet ab der Sekundarstufe 1 in Geschichte, Religion, Sozialwissenschaften und Philosophie. Ab dem Frühjahr 2023 verstärkt der WDR die Kooperationen mit Schulen: Schulklassen und Stolperstein-AGs können dann - mit Unterstützung des WDR-Projektteams - selbst recherchierte Inhalte über die Stolpersteine-App und -Website veröffentlichen.Mehr: stolpersteine.wdr.deGemeinsamer Stand von ARD, ZDF und DeutschlandradioZum ersten Mal präsentieren sich ARD, ZDF und Deutschlandradio gemeinsam auf der didacta, Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern bündeln ARD, ZDF und Deutschlandradio ihr Knowhow und stellen eine Auswahl ihrer multimedialen und vielfältigen Angebote rund um das Thema Bildung und Medienkompetenz vor (Halle 5, Standnummer 5B50). Von Sendungen und Podcasts über Lehrerfortbildungen bis hin zu fertig geschnürten Unterrichtspaketen können Lehrkräfte, Pädagog:innen und Wissensvermittelnde sich mit Vertreter:innen von ARD, ZDF und Deutschlandradio austauschen und Einblicke in Webangebote, Apps, Augmented Reality- und Virtual Reality-Angebote bekommen.Spannend und hilfreich für Lehrkräfte sind vor allem die für den Unterricht konzipierten Materialien - von den gängigen Fächern wie Deutsch, Geschichte und Co. bis zur Förderung der Medienkompetenz ab der Vorschule. Die fundierten Bildungsinhalte sind frei zugänglich und können ohne vorherige Anmeldung sofort im Unterricht eingesetzt werden.Abgerundet wird der Messeauftritt von anregenden Panels auf dem "Forum Bildungsperspektiven", das am Samstag, 11. März 2023, von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr stattfindet. U.a. erörtern der ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Kai Gniffke und die Baden-Württembergische Kultusministerin Theresa Schopper die Frage: "Mangelnde Medienkompetenz - eine Gefahr für die Demokratie?". Es folgen weitere spannende Talkrunden, Praxistipps für die Schule, Einblicke in das Faktenchecken.Auch an die jüngsten Gäste der didacta ist gedacht - am Samstag besucht das KiKANiNCHEN die Messe.Informationen zum ARD-Angebot mit einer Übersicht über das Programm gibt es unter:http://www.wdr.de/k/didacta-ardFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5451853