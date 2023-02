DJ Eigentümerverband und FDP gegen Pläne für Heizungsumstieg

BERLIN (Dow Jones)--Der Eigentümerverband Haus & Grund läuft gegen einen Entwurf des Gebäudeenergiegesetz Sturm, der einen Bericht der Bild-Zeitung zufolge ab kommendem Jahr den Einbau von Gas- und Ölheizungen verbietet und ab 2045 die Nutzung von Gas- und Ölheizungen komplett untersagt. Auch die FDP ist gegen eine Pflicht, ab 2024 Heizungen einbauen zu müssen, die 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

Verbandspräsident Kai Warnecke kritisierte, der Entwurf sei gespickt mit zahlreichen Pflichten und Detailvorgaben, ohne dass klar werde, wie diese in der Praxis umgesetzt werden könnten. "Oftmals existieren für geforderte Änderungen keine praxistauglichen und finanzierbaren Lösungen", erklärte er in einer Stellungnahme.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, es gebe aktuell "noch keine finalen Entwürfe", da das Wirtschaftsministerium und das Bundesbauministerium gerade gemeinsam eine Novelle erarbeiteten. "Die Entwürfe, die teilweise kursieren, sind nicht aktuell und entsprechen nicht dem aktuellen Stand", erklärte Sprecherin Beate Baron.

Haus & Grund kritisiert, dass bei den bislang bekannten Entwürfen auf Haus- und Wohnungseigentümer hohe Kosten zukämen. Oft sei zudem noch ungeklärt, womit etwa eine Gasetagenheizung ersetzt werden könne oder welche Energieversorgung für Heizungen nach 2045 zur Verfügung stehen werde.

"Das ist eher eine Märchenwelt, die da aufgeschrieben ist", sagte Warnecke dem Fernsehsender ntv mit Blick auf den Gesetzentwurf. "Hier sind so viele technische und praktische Fragen offen, dass das Ganze surreal anmutet." So seien Wissenschaftler noch dabei, überhaupt passende Heizungen als Ersatz für Gasetagenheizungen zu entwickeln. Hier könnten keine Wärmepumpenheizungen eingebaut werden.

Hohe Kosten für Nachrüstung mit Wärmepumpe

Dem Bericht in der Bild-Zeitung zufolge soll es schon ab dem 1. Januar 2024 eine Pflicht für Hausbewohner geben, die Heizungen auszutauschen gegen Heizungen mit erneuerbaren Energien, ohne dass die Eigentümer wissen, mit welcher Energie ihre Gebäude versorgt werden. Eigentümer von Einfamilienhäuser könnten zwar Wärmepumpen einbauen, wie Haus & Grund erklärte. Allerdings müsse ein Haus, das noch Heizkörper habe, zunächst eine Fußbodenheizung bekommen, um eine effiziente Wärmepumpe nutzen zu können.

"Das verursacht bei einem Haus mit ungefähr 100 Quadratmeter Kosten in Höhe von gut 150.000 Euro. Das ist noch niedrig angesetzt. Wer soll das eigentlich bezahlen?" sagte Warnecke.

Nach dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP soll jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Koalition bereits am 23. März 2022 entschieden, dass diese Vorgabe möglichst bereits ab dem 1. Januar 2024 für jeden Heizungsaustausch in neuen oder bestehenden Gebäuden gelten soll.

Laut Bild-Zeitung wird in einem 92-seitigen Entwurf zu dem Gebäudeenergiegesetz dazu schrittweise aufgelistet, ab wann die Öl- und Gasheizungen abgeschaltet werden müssen. Ab 2045 wird die Nutzung von Öl- und Gasheizungen laut Entwurf dann komplett verboten.

FDP stellt sich quer

Die FDP will die Pläne so nicht mittragen, wie der wohnungspolitische Sprecher Daniel Föst der Bild-Zeitung sagte. "In der Koalition haben wir uns darauf verständigt, dass ab 2024 neue Heizungen 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen sollen, soweit möglich. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht besprochen und deshalb irrelevant", sagte Föst. Die Koalition dürfe "die Menschen nicht überfordern. Das BMWK und Robert Habeck haben manchmal Fantasien, die mit der FDP nicht zu machen sind."

February 28, 2023 05:03 ET (10:03 GMT)

