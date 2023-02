Bed Bath & Beyond ist eine US-amerikanische Einzelhandelskette für Möbel, Badausstattung sowie Haushaltsartikel. Das Unternehmen wurde 1971 in Springfield von Warren Eisenberg und Leonard Feinstein gegründet und firmierte bis 1987 unter dem Namen Bed 'n Bath. Heute hat die Gesellschaft ihren Sitz in Union, New Jersey. Sie wird seit Oktober 2022 von Sue Gove als President und Chief Executive Officer geleitet, die diese Funktion bereits ab Juni 2022 ...

