Endlich passiert bei der Tesla-Aktie wieder etwas. Die Meldung, dass der E-Autobauer in seiner Gigafactory in Grünheide nun 4.000 Stromer wöchentlich herstellt, hat die Papiere am Montag deutlich beflügelt. Dies war ein wichtiger Schritt, um aus der seit Anfang Februar anhaltenden Korrektur auszubrechen.Die Tesla-Aktie konsolidiert nach dem steilen Anstieg zum Jahreswechsel nun schon seit Anfang Februar in einer Seitwärtsrange. Wie im kurzfristigen Chart zu erkennen ist, verengte sich die Spanne ...

