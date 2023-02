Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3996/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/09 geht es um den Schlusstag von voestalpine vs. Andritz mit kleinem Überraschungsspoiler für morgen. Weiters: Memories zum Intercell-IPO und Hoffnung auf Croma Pharma. die Erste Group sorgt mit guten Zahlen für ein Überschreiten der 3500er-Marke im ATX. Weiters: Konstantin Bekos, WKO-Wirtschaftsdelegierter in Warschau, nennt zwei aktive Austro-Unternehmen in Polen und unser Blick auf die Intraday-Umsätze bestätigt erneut das vermutete "fast alles am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...