Vaduz (ots) -Am 27. und 28. Februar 2023 hat Graziella Marok-Wachter in Stockholm am informellen Treffen der europäischen Verkehrsministerinnen und -minister teilgenommen. Auf Einladung von Ebba Busch und Andreas Carlson, diskutierten die Ministerinnen und Minister während zwei Tagen in diversen Arbeitsgesprächen über Transportthemen in Hinblick auf die Dekarbonisierung des Verkehrs und die Erreichung der europäischen Klimaziele.Im Rahmen der Sitzungen konnte Graziella Marok-Wachter mit ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen die aktuellen Herausforderungen und die entsprechenden Lösungsansätze diskutieren."Die Dekarbonisierung des Verkehrs ist ein erklärtes Ziel der Europäischen Union und auch Teil der Klimastrategie 2050 Liechtensteins. Die zu bewältigenden Herausforderungen für Liechtenstein sind mit denjenigen der EU-Staaten vergleichbar, weshalb der Austausch, insbesondere mit den direkten Nachbarn von zentraler Bedeutung ist", sagte Graziella Marok-Wachter am Rande der Besprechungen.