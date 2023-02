FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Das vierte Quartal habe beim Umsatz den Erwartungen entsprochen, während der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) etwas höher als erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei beim Umsatz wie erwartet gewesen, während die Prognosen für den Gewinn je Aktie nach unten angepasst werden müssten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken