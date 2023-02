Die weltgrößte Bausparkasse wählt Board zusammen mit KPMG für die Umgestaltung der Finanzplanung

Board, Anbieter der Intelligent Planning Platform, die Unternehmen unterstützt, smarter zu planen, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen, ist von Nationwide ausgewählt worden, die Finanzplanung zu transformieren.

Nationwide entschied sich für Intelligent Planning von Board für die Umgestaltung der Finanzplanung im Rahmen eines gemeinsamen Angebots mit dem Beratungspartner KPMG.

"Intelligent Planning von Board ermöglicht es Nationwide, die so wichtige Finanzplanung über mehrere Anwendungsbereiche hinweg zu transformieren und unseren Teams bessere Einblicke und letztendlich bessere Ergebnisse für Nationwide und seine Mitglieder zu liefern", sagt Louise Pierrepont, Head of Future Capability and Operations bei Nationwide Building Society. "Die Fähigkeiten von Boards Intelligent Planning, kombiniert mit dem Engagement und der Expertise des Board-Teams, haben uns überzeugt, dass es die richtige Lösung für Nationwide und unsere Mitglieder ist."

"Wir freuen uns sehr, dass Nationwide unsere Lösung nutzt, um die transformative Vision der Finanzplanung umzusetzen", sagt Marco Limena, CEO von Board. "Die Wahl von Board durch die weltgrößte Bausparkasse zeigt, dass die Leistungsfähigkeit von Intelligent Planning die erste Wahl für führende Marken weltweit ist, die intelligenter planen und bessere Ergebnisse erzielen wollen, indem sie die wichtige Geschäftsplanung in den Bereichen Strategie, Finanzen und Betrieb umgestalten."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Board, um gemeinsam bei Nationwide die Finanzplanung umzugestalten", sagte Minochehr Vania, Partner bei KPMG UK. "Die langjährige Erfahrung von Board im Bereich der intelligenten Planung unterstützt die Ziele von Nationwide bei Planung, Transformation und Wachstum in einem sich stetig wandelnden Geschäftsumfeld."

Die Zusammenarbeit von Board und Nationwide konzentriert sich auf die Ablösung und Umgestaltung von Planungsprozessen und -systemen. Die Nutzer haben nun über die intelligente Planungsplattform von Board Zugriff auf einen Single Point of Truth. Dadurch werden Informationssilos abgebaut und ein integrierter und intuitiverer Ansatz für die unternehmensweite Geschäftsplanung möglich.

Über Nationwide

Nationwide ist die größte Bausparkasse der Welt. Nationwide befindet sich im Besitz ihrer 16 Millionen Mitglieder und kümmert sich um deren Bedürfnisse. Die Gesellschaft ist einer der größten Anbieter von Hypotheken, Sparkonten und Girokonten im Vereinigten Königreich sowie ein wichtiger Anbieter von ISAs, Kreditkarten, Privatkrediten, Versicherungen und Investitionen.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nutzt Nationwide Building Society seine einzigartige Position, um zum Aufbau der Gesellschaft beizutragen und das Leben ihrer Mitglieder und der Gemeinden, in denen sie leben, positiv zu beeinflussen Deshalb legt Nationwide nach wie vor Wert auf ein Zweigstellennetz, unterstützt Gemeinden durch wohltätige Zuwendungen und legt großen Wert darauf, den Menschen zu helfen, sich finanziell zu entfalten sei es, um ihnen zu einem Eigenheim zu verhelfen oder ihnen die finanzielle Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Nationwide zeichnet sich dadurch aus, dass es Stellung bezieht und einen Unterschied macht. All dies wäre ohne den engagierten Einsatz der 18.000 Mitarbeiter nicht möglich.

www.nationwide.co.uk

Über KPMG UK

KPMG LLP, eine britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist in 20 Niederlassungen im gesamten Vereinigten Königreich mit rund 17 000 Partnern und Mitarbeitern tätig. Das britische Unternehmen verzeichnete in dem am 30. September 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,72 Mrd. £.

KPMG ist ein weltweit tätiges Firmennetzwerk unabhängiger professioneller Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Audit, Recht, Steuern und Beratung. Es ist mit rund 265.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 143 Ländern und Territorien tätig. Jedes KPMG-Unternehmen ist eine rechtlich eigenständige Einheit und bezeichnet sich selbst als solche. KPMG International Limited ist eine private englische Gesellschaft mit beschränkter Garantie. KPMG International Limited und ihre verbundenen Unternehmen erbringen keine Dienstleistungen für Kunden.

Über Board

Die Intelligent Planning Platform von Board liefert eine Lösung, die es über 2.000 Kunden weltweit ermöglicht, intelligenter zu planen. Dadurch können sie fundiertere Erkenntnisse gewinnen und bessere Ergebnisse erzielen. Damit unterstützt Board Unternehmen dabei, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daten aus Strategie, Finanzwesen und Operations werden dank einer integrierten und intelligenten Planung zusammengeführt, sodass das Management volle Transparenz über die Unternehmens-Performance erlangt. Dank der Zusammenarbeit mit Board haben weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola und HSBC ihre Planungsprozesse digital transformiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

http://www.board.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005810/de/

Contacts:

Board Kontakt:

Victoire Depoix, VP Global Communications

vdepoix@board.com