Berlin - Bei den Grünen wächst die Wut über die Pläne von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), das Verbrenner-Aus 2035 in der EU noch zu verhindern. "Es ärgert mich extrem, dass der Verkehrsminister hier erneut als Bremser auftritt", sagte Jan-Niclas Gesenhues, umweltpolitischer Sprecher der Grünen, dem Nachrichtenportal T-Online.



"Die von Wissing gelobten synthetischen Kraftstoffe sind eine Scheinlösung, weil sie ineffizient und nicht ausreichend verfügbar sind", so Gesenhues. "Autohersteller sind beim Verbrenner-Ausstieg schon viel weiter als unser Verkehrsminister." Der Umweltpolitiker forderte: "Statt immer neue Blockaden zu verursachen, sollte der Verkehrsminister endlich beim Klimaschutz seine Hausaufgaben erledigen." Die durch das Klimaschutzgesetz vorgegebenen Sektorziele lägen insbesondere im Verkehrsbereich noch in weiter Ferne.



"Auch das Verkehrsministerium hat sich an Gesetze zu halten."

