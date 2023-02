Wissenschaftler:innen arbeiten an einer Biointelligenz nach Vorbild unseres Gehirns. Sie sagen, die organoide Intelligenz sei besser bei komplexen logischen Problemen. Seit Jahren arbeiten Institute an Biocomputern, die auf speziellem organischen Gewebe beruhen. Das meldet Cnet und bezieht sich dabei auf eine aktuelle Pressemitteilung der Johns-Hopkins-Universität. Demzufolge könnte noch "zu unseren Lebzeiten" ein Biocomputer entstehen, der von menschlichen Gehirnzellen angetrieben wird. Diese Technologie könnte in ferner Zukunft die künstliche Intelligenz erweitern oder gar ...

